Axel Kicillof le reclama al gobierno de Javier Milei una deuda de 5,8 billones de pesos

“Milei está llevando adelante un plan sistemático y deliberado de asfixia financiera y económica sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esto no es un problema ni con el gobernador, ni con el gabinete, ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se tratan de recortes, ajuste, abandono de obras, eliminación de transferencias no automáticas que recibía la provincia con el objetivo de equiparar mínimamente la desigual e inequitativa coparticipación que recibe la provincia”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1797642048574521816&partner=&hide_thread=false Estamos llevando adelante un reclamo al Gobierno Nacional por el plan sistemático de asfixia financiera y económica que está ejecutando de forma deliberada sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires.



Una deuda que asciende a 5,8 billones de pesos que impactan directamente… pic.twitter.com/7JMq85tCCY — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 3, 2024

“El gobierno tiene que cambiar la postura, aunque no le guste. El gobierno nacional tiene que entender que gobierna para 23 provincias y una ciudad autónoma con más de 46 millones de habitantes de los cuales 17 millones viven en la provincia de Buenos Aires y que su único territorio no puede ser una hoja Excel con los ingresos y egresos fiscales, ese no es el territorio en el que gobierna” dijo Bianco y remarcó que la provincia seguirá reclamando por las distintas vías institucionales.