Javier Milei en su burbuja: intendentes llamando a Houston

La gestión en solitario que cultiva Javier Milei , con una agenda de apenas 12 audiencias en seis meses , derrama también en el vínculo con los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires de todas las tribus con quienes no tiene ningún tipo de contacto. Desde el territorio advierten que este aislamiento presidencial “le impide tener contacto con lo que le pasa a la gente”.

Milei no tiene vínculo alguno con los intendentes de la provincia más importante del país a nivel poblacional, electoral y de generación de Producto Bruto Interno (PBI). No sólo no lo tiene con los alcaldes de un peronismo que se le planta en territorio bonaerense como el principal opositor al gobierno nacional -con Axel Kicillof a la cabeza-, sino que tampoco el Presidente ha estrechado lazos con ningún referente de otros espacios que gobiernan territorios en Buenos Aires, como el radicalismo y el PRO, uno de sus principales aliados.