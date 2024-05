Axel Kicillof le pidió al radicalismo que no vote la ley ómnibus XS

Axel Kicillof le pidió al radicalismo que no vote la Ley Bases

Axel Kicillof revalidó su carnet de principal opositor al gobierno de Javier Milei y, en medio de la novela por la ley ómnibus XS, apeló a la "tradición" de la Unión Cívica Radical (UCR) para pedirle que no acompañe el proyecto enviado por la Casa Rosada.

Además, el gobernador bonaerense afirmó que el gabinete nacional “no tiene nada de novedoso, original o libertario” y acusó al Presidente de pensar que aquellos argentinos que no son Elon Musk son “medio tarados”.

20240529121456__77A6941~2.JPG Axel Kicillof junto al intendente Nahuel Guardia

Aprovechando la compañía, fue el llamado del gobernador a la UCR: “Hay una tradición en el radicalismo que viene de Irigoyen, Illia, Alfonsín, donde no tenemos diferencias. Por eso yo le quiero pedir a todos los que participan de esa tradición que no voten la ley Bases, que no le den los instrumentos a este Presidente para que aplique estas ideas sin ningún tipo de control, sin parlamento, con facultades delegadas para un Presidente que quiere fundir a la provincia y que tenga a sola firma la posibilidad de hacerlo”, afirmó Kicillof.