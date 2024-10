Manuel Adorni: "Es un delito tomar universidades, como tomar cualquier edificio"

Live Blog Post

Milei dijo que no puede "fijar fechas" para el fin del cepo porque no piensa como "un planificador central"

El presidente Javier Milei explicó que no puede "fijar fechas" para el fin del cepo porque no piensa "como un planificador central" y al ser consultado por el diario británico Financial Times sobre si octubre era el momento adecuado para quitar trabas cambiarias sentenció: "No, todavía no".

“No somos comunistas, somos libertarios. Hay una cuestión filosófica detrás de esto, y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad”, argumentó Milei este miércoles en una entrevista que brindó junto al ministro de Economía, Toto Caputo.

El funcionario consideró "infantil" concentrarse en cuándo finalizarán los controles cambiarios y remarcó: "Eso no importa. Cada vez que vamos al exterior, siempre vemos inversores en la economía real y, honestamente, nadie pregunta por los controles cambiarios".