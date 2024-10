CFK intenta bajar a Ricardo Quintela, pero el riojano no le atiende el teléfono y sigue armando

Cristina Fernández de Kirchner corrió a los intermediarios y llamó a Ricardo Quintela para abrir una negociación por la presidencia del Partido Justicialista (PJ), pero se chocó contra una pared . El riojano no la atendió y reforzó los gestos que indican que no se baja de la carrera.

Por qué Ricardo Quintela no la atendió

Quintela recibió el llamado de Cristina el miércoles a la mañana, pero prefirió no contestar. “La respeto muchísimo”, les dijo a sus colaboradores más cercanos sobre la expresidenta. Por eso, explicó, le clavó el visto en el teléfono: no hubiera querido decirle directamente que no tiene previsto renunciar a su candidatura partidaria y competir contra ella.