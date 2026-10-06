Diego Santilli le abre las puertas de la Casa Rosada a Pullaro: reunión a solas por la suspensión de las PASO

Pese a no haber logrado subirlo a la gira presidencial por Francia , el jefe de Gabinete Diego Santilli cuenta al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro entre los mandatarios aliados de la Casa Rosada y lo incorporará a la ronda de consultas que abrirá en breve . El radical ya avisó que avala la suspensión de las PASO.

“Ya sabíamos que a Pullaro no le gustan esos viajes”, se confiesa, ante la consulta de Letra P , un funcionario de la Nación. Por ese motivo, la negativa del santafesino no fue marcada con luz negra en el ala política del gabinete que conduce Javier Milei . Incluso, la idea de Santilli es reunirse a solas con el santafesino.

Pullaro recuperó gran parte – o todo – su vínculo con la Casa Rosada desde que Santilli ingresó a la Jefatura. Se conocían de antemano y, como dos seres normales de la política, se pusieron de acuerdo en un abrir y cerrar de ojos.

“No le vamos a exigir lo que él no está dispuesto a dar, pero la relación está muchísimo mejor que hace dos años”, insiste la fuente de la Nación. Saben cuáles son los intereses que prioriza Pullaro, pero también saben que lo tienen de su lado en la rivalidad ante el peronismo/kirchnerismo.

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Y como comentó Letra P este domingo , el mandatario radical ya arregló, no necesitaba viajar a París ni declarar lo mismo que alguno de sus pares. Santilli y parte del Gobierno ya sabe y siente que el santafesino es un aliado. Más pragmático que otros, pero aliado.

La hoja de ruta de Diego Santilli

Si bien no tiene fecha ni horario, el jefe de Gabinete tiene decidido convocar a Pullaro al igual que el resto de los gobernadores radicales. Pullaro precisa colocar obras y gestiones de su interés en el Presupuesto y, pese a defender las PASO en su provincia, cree que se deben suspender en la arena nacional.

Santilli, a la vez, siente que mejoró su vinculo con el bloque de Provincias Unidas en Diputados, que lidera la PRO y santafesina Gisela Scaglia, quien también conocer al bonaerense de años y usufructúa ese pasado amistoso en el presente.

Pullaro tiene ventaja en la carrera a la gobernación porque, al cierre de esta nota, sus potenciales rivales – peronistas y de La Libertad Avanza – ensayan solo movimientos tímidos. Pero tiene el interés de evitar que ese parta el no peronismo en Rosario, el concejal de Ciudad Futura y aliado del PJ, Juan Monteverde, tiene chances de victoria.