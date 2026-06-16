Arde la interna peronista en la previa del banderazo por CFK: "Kicillof me da desconfianza", dijo Mayra Mendoza

Lejos de operar como factor de disipación, la previa al banderazo que el kirchnerismo realizará el sábado en Parque Lezama al cumplirse un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) , recalentó la interna del peronismo a raíz de las declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iañez , integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof .

La dirigente, que reporta directamente a Andrés Larroque, cuestionó la conducción de la expresidenta al señalar que "Cristina está bastante equivocada y jode bastante las pelotas". La diputada provincial Mayra Mendoza , habló con Letra P y transmitió un duro mensaje. Dijo que está “cansada de tanta hipocresía” y aseguró que no confía en el gobernador.

El MDF participaría este sábado del acto de apoyo a CFK pero aún no definieron la modalidad . Además, volvieron las especulaciones sobre una posible reunión entre la expresidenta y el mandatario bonaerense. Desde La Plata lo descartan.

El discurso de la discordia fue hace casi dos semanas, sin embargo, no había trascendido hasta que este martes el kirchnerismo lo puso a circular en redes y grupos de WhatsApp. El marco fue el tercer encuentro de la Cátedra Libre Hebe de Bonafini , denominado “La esperanza: los pueblos tenemos derecho al futuro”, una iniciativa impulsada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

“Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, dijo Iañez.

Berenice Iañez

Antes, la legisladora había cuestionado la conducción de la expresidenta: “Cuando me quieren hacer pensar que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano… cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien”, lanzó.

Cerca de Larroque buscaron minimizar los efectos de las declaraciones. Las fuentes consultadas marcaron que el acto fue hace dos semanas y sostuvieron que en La Cámpora "manejan el enojo a conveniencia", aunque al mismo tiempo buscaron bajar la espuma: "Miremos para adelante", afirmó uno de los consultados. "Nosotros vamos para adelante, sería óptimo que acompañen", agregó

La respuesta de Mayra Mendoza y la furia de La Cámpora

Los videos corrieron como reguero de pólvora. Decenas de militantes alineados con la conducción de CFK salieron a cuestionar a la legisladora por redes sociales y por ende a Kicillof. Ante la consulta de Letra P, Mendoza fue categórica en la respuesta.

“Es sano que ellos digan lo que piensan, sienten, lo que van a hacer y que de una vez por todas dejen de victimizarse siendo Cristina la que está presa y cada vez en peores condiciones”, afirmó, para luego marcar que está “cansada de tanta hipocresía y de tantos machos garcas y cagones”.

“No confío en que sea constructivo e inteligente lo que puedan hacer porque la única forma de poder hacer peronismo en el gobierno es demostrándole al poder real que no tenés miedo, esa no es la actitud del gobernador. Actúa para caerles bien. Me da mucha desconfianza”, lanzó.

Mayra Mendoza en San Jose

Finalmente, dijo que “el peronismo necesita dirigentes con coraje para defender al pueblo y al país, y ese coraje sólo lo encuentro en Cristina. Por eso sin Cristina libre no hay país. No vamos a poder frenar a Milei, o a cualquier otra expresión anti patria, si Cristina no está en libertad y pudiendo ser candidata si ella quiere. Todo el resto son segundas marcas y no están a la altura. Como dije anoche en X, salvo el pueblo, todo el resto le tiene miedo a Cristina en libertad”.

El pasado domingo la intendenta en uso de licencia de Quilmes encabezó una caravana desde el distrito hasta San José 1111 para brindar apoyo a CFK. Este miércoles la militancia kirchnerista de La Matanza iba a cerrar las actividades con una movilización hasta el barrio de Constitución, pero quedó sin efecto a raíz de una advertencia de la Justicia por las manifestaciones alrededor de la casa de la expresidenta.

Banderazo por CFK libre

Con un banderazo en Parque Lezama, este sábado culminarán las actividades que hace semanas se vienen llevando adelante al cumplirse un año de la detención de la expresidenta. Según supo este medio, el único orador será Máximo Kirchner -quien la semana pasada desembarcó en Entre Ríos y pidió por la candidatura de laexpresidenta- y podría transmitirse un audio de CFK. Fuentes consultadas por Letra P descartaron que la expresidenta hable en vivo desde San José, como trascendió en los últimos días.

Cerca de Kicillof sostienen que participarán de la actividad pero aún no definieron en qué modalidad, si con una columna del MDF o con la presencia del propio gobernador. No tuvieron ningún contacto con el kirchnerismo que está en la organización del acto.

A su vez, en las últimas horas volvieron las especulaciones sobre una posible reunión entre Kicillof y Cristina. El kirchnerismo quiere que ese encuentro se produzca y reclaman que el gobernador de Buenos Aires levante el teléfono. Ante la consulta de Letra P, desde La Plata lo descartaron, al menos para esta semana.