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EL TERMÓMETRO DEL COLO

Rolando Figueroa le lleva a Santilli el reclamo por zonas frías en medio del lobby de gobernadores del norte

El jefe de Gabinete lidia con pedidos de subsidios a la energía en la región más cálida del país. El neuquino planta su agenda y suma rutas para Vaca Muerta.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa le lleva a Santilli el reclamo por zonas frías.

Rolando Figueroa le lleva a Santilli el reclamo por zonas frías.

Rolando Figueroa, llevará a Diego Santilli una agenda que pondrá al régimen de subsidios a las zonas frías en el tope de las demandas. El gobernador de Neuquén también pedirá por el traspaso de rutas nacionales y la conectividad con Vaca Muerta.

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La reunión tendrá lugar horas después del encuentro del jefe de Gabinete con los gobernadores del Norte Grande, con quienes acordó avanzar en la implementación de un régimen para subsidiar a la región más cálida del país a cambio del apoyo a las modificaciones del sistema que Figueroa pide no tocar.

“Vamos a pedir manifestaciones expresas en lo que respecta a las zona frías. Queremos que el jefe de gabinete diga que no se va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia”, señaló el mandatario provincial.

Conectividad hacia Vaca Muerta

Otro de los planteos estará relacionado con el traspaso de rutas nacionales que atraviesan el territorio neuquino. La provincia buscará avanzar en la administración de distintos corredores estratégicos, entre ellos la ruta 242, que conduce al Paso Internacional Pino Hachado.

El gobernador también mencionó las rutas 231, 40 y 237, vinculadas con el Paso Cardenal Samoré y la conexión con Bariloche. Además, anticipó que se buscará avanzar con el traspaso de la ruta de los Siete Lagos para desarrollar y jerarquizar ese corredor turístico.

Diego Santilli y Rolando Figueroa volverán a verse las caras este miércoles.

Diego Santilli y Rolando Figueroa volverán a verse las caras este miércoles.

La agenda provincial también incluirá la necesidad de mejorar los accesos y la transitabilidad hacia Vaca Muerta, con el objetivo de reducir el impacto que genera el tránsito pesado sobre las localidades ubicadas en los corredores productivos.

En ese marco, Rolando Figueroa señaló que Neuquén trabaja junto a Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un proyecto destinado a evaluar alternativas para mejorar la conectividad regional. “Queremos avanzar en un proyecto con Río Negro, en conjunto con el CFI, para poder evaluar de qué manera mejorar la transitabilidad hasta Vaca Muerta, con un menor impacto hacia las ciudades que estamos desarrollando”, explicó.

Rolando Figueroa y el diálogo institucional

El mandatario también destacó los avances alcanzados en torno a la ruta 22 y reivindicó además el diálogo institucional como herramienta para defender los intereses provinciales, incluso ante diferencias políticas con el gobierno nacional. “Es importante siempre el diálogo. Si no coincidimos ideológicamente o bien consideramos que algo le hace daño a Neuquén, nos oponemos”, afirmó.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

En la previa, Figueroa también anticipó medidas relacionadas con la Ley de Tierras. El gobernador recordó que la provincia votó en contra de esa normativa porque mantiene una concepción diferente sobre la administración y el destino de las tierras fiscales. Además, adelantó que Neuquén presentará en los próximos días un programa de desarrollo para esos terrenos, que representan aproximadamente el 33 por ciento del territorio provincial.

“Tenemos otra filosofía respecto de a quién le corresponde la tierra y de qué manera la podemos administrar”, sostuvo el mandatario. En esa línea, remarcó la necesidad de tomar decisiones responsables sobre el patrimonio provincial.

Mientras el gobierno nacional concentra su atención en la posible eliminación de las PASO, la agenda que Neuquén llevará al encuentro con Santilli combinará reclamos vinculados con recursos y rutas nacionales con proyectos de infraestructura y desarrollo.

La provincia buscará sostener el diálogo con la Casa Rosada para avanzar en medidas que considera estratégicas para la actividad productiva y el crecimiento regional. El tiempo electoral está después.

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