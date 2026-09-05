Antes de ser exiliado por Javier Milei, Cerimedo intentó quedarse con el negocio del escrutinio provisorio

Fernando Cerimedo se convirtió en una mancha venenosa para el gobierno de Javier Milei . A pesar de que el Presidente buscó despegarse del consultor, apenas fue acusado en Bolivia de intentar asesinar a su expareja, el fundador de La Derecha Diario intentó quedarse con el negocio del escrutinio provisorio en los albores de la gestión de La Libertad Avanza . Por eso visitó la Casa Rosada en múltiples ocasiones.

El exestratega libertario está detenido acusado de ordenar el homicidio de su expareja, Nadia Beller . La mujer fue herida de tres balazos, pero pudo sobrevivir y desde el centro médico donde está internada se lanzó a hacer revelaciones sobre los negocios del consultor en todo el continente

Cerimedo había sido el estratega digital de la campaña presidencial de Milei. Ostentaba en ese entonces una cercanía indiscutible con el equipo más cercano del candidato libertario y ponía sus activos, como el portal La Derecha Diario, al servicio de su postulación. Esa cercanía se rompió en algún momento de 2024, con Milei ya en la Casa Rosada.

Por eso, cuando estalló el escándalo en Bolivia, el Presidente salió rápidamente a aclarar que ya no tenía relación con Cerimedo. “Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Dejamos de vincularnos en 2023”, dijo Milei sobre el consultor, quien estaba en el país limítrofe porque le prestaba asesoramiento a su primer mandatario, Rodrigo Paz .

Sin embargo, un rápido análisis del registro de visitantes de la Casa Rosada, publicado por la ONG Poder Ciudadano , expuso a Milei. Esos archivos revelan que Cerimedo estuvo 13 veces en la sede de Gobierno, en el transcurso del primer semestre del mandato del libertario. El primer ingreso data del 11 de diciembre de 2023, mientras que el último tuvo lugar el 5 de junio de 2024.

ALERTA EN CASA ROSADA Los vínculos libertarios de Fernando Cerimedo vuelven a quedar bajo la lupa tras su detención en Bolivia por el ataque contra Nadia Beller Del armado digital de Milei a ANDIS: las conexiones que rodean al consultor pic.twitter.com/MxJ4hzxg9V

Los ingresos a Casa Rosada

Lo que llamó la atención de los ingresos de Cerimedo a Casa Rosada es que ocho de ellos fueron autorizados por el entonces secretario del Interior, Lisandro Catalán. No había, antes del escándalo, mayor información sobre el vínculo entre ambos. Otros dos ingresos del consultor fueron habilitados por Lule Menem, uno por Guillermo Francos y el último por Santiago Caputo.

Desde el entorno de Catalán, hoy lanzado a la gobernación de Tucumán, se limitaron a decir que el entonces funcionario autorizó esos ingresos, pero no siempre para encontrarse él con Cerimedo. Sin embargo, fuentes al tanto de aquellos meses frenéticos en la Casa Rosada recordaron que el consultor estaba particularmente interesado en el negocio del escrutinio provisorio, que estaba bajo la órbita del secretario del Interior.

Lisandro Catalán.

Toma sentido la insistencia de Cerimedo por ver a Catalán, quien tenía a cargo la organización de las elecciones. Según pudo saber Letra P, Cerimedo quería intervenir y controlar en el proceso del escrutinio provisorio, un negocio para el que el Estado viene contratando asiduamente, vía el Correo Argentino, a la empresa española Indra, activa operadora en el lobby electoral argentino.

El negocio del escrutinio provisorio

El interés de Cerimedo por el escrutinio provisorio venía desde la campaña electoral. Como estratega digital, había formado parte de los equipos encargados de la fiscalización y el monitoreo del escrutinio provisorio, en ese entonces a cargo del ministerio del Interior que lideraba Wado de Pedro. El coordinador de esos equipos era Guillermo Ferraro, luego ministro de Obras Públicas de Milei.

Según recuerdan personas que formaron parte de la campaña, Cerimedo estuvo a cargo de controlar el escrutinio provisorio oficial y montar uno paralelo, que no tuvo mucho éxito. A partir de ese entonces, comenzó a presentarse como referente del escrutinio digital de La Libertad Avanza. Con esos pergaminos, intentó convencer a Catalán luego de que le otorgara ese contrato.

Fernando Cerimedo, operador estrella de la campaña 2023 de Javier Milei, ahora detenido en Bolivia bajo cargos gavísimos.

La idea de Cerimedo nunca prosperó. Ya por esos meses, su cercanía a Milei había mermado porque el Presidente había abrazado a Santiago Caputo como su consultor estrella. De hecho, la estructura del actual asesor sumó a varias figuras de la alicaída tropa de Cerimedo, como Juan Pablo Carreira, quien había sido socio de Cerimedo en La Derecha Diario y asumió como director de Comunicación Digital.

El final de Fernando Cerimedo

Lo que no trascendió es quién le bajó el pulgar al consultor. Un análisis de quiénes autorizaron el resto de sus visitas -Francos, Menem y Caputo- otorga una pista. Lo cierto es que en junio de 2024 dejó de asistir a la Casa Rosada y las elecciones se organizaron con el mismo esquema. Indra, de hecho, tuvo a cargo el escrutinio provisorio de 2025 y cobró más de $21 mil millones.

Tras ese intento con aroma a retirada, Cerimedo fue exiliado del gobierno de Milei aunque siguió compartiendo ámbitos con figuras importantes del ecosistema libertario, especialmente aquellos con peso en el mundo virtual. Mientras tanto, profundizó sus vínculos con otros gobiernos de ultraderecha del continente, a los que asesoró, como es el caso de Paz en Bolivia o los Bolsonaro en Brasil.

Fernando Cerimedo con Flavio Bolsonaro.

Su nombre volvió a aparecer a mediados de 2025, cuando aparecieron audios que vincularon a Karina Milei y Lule Menem con una estructura de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Junto a su entonces esposa y funcionaria de la ANDIS, Natalia Basil, fueron señalados por filtrar los audios de Diego Spagnuolo hablando de los supuestos sobornos.

Esa versión fue confirmada por Beller desde el hospital en el que se recupera en Bolivia. Tras el atentado, declaró que Cerimedo le confirmó haber sido él quien filtró esos audios. Fue uno de los coletazos del escándalo que salpicaron a Milei luego de que su exconsultor sea detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba escapar de Santa Cruz de la Sierra.