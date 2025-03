Otra derrota de Victoria Villarruel: 58 genocidas fueron condenados en 2024

Nunca lo planteó como una promesa de campaña, pero sí como una cuestión de principios: para Victoria Villarruel, los uniformados que participaron del aparato represivo de la última dictadura no son genocidas, sino héroes de la patria; no tienen que ser investigados o condenados sino honrados, no tienen que estar presos sino libres. Sin embargo, su llegada al poder le resultó poco útil hasta el momento para cumplir con esas banderas. Durante el primer año de gestión negacionista, los represores siguieron siendo juzgados y condenados.