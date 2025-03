Los intendentes de Martín Llaryora largaron la campaña anti-Milei con una defensa cerrada del Estado presente

Como contó Letra P , Passerini aseguró que no arriará las banderas de la justicia social y Bernarte remarcó que el gobierno local no evadió responsabilidades y siguió garantizando servicios esenciales. La escudería intendentista de localidades centrales del interior cordobés siguieron la misma línea y marcan un encuadramiento total en vísperas del gran duelo legislativo nacional.

El municipio buscará recuperar los programas Procrear, interrumpidos a nivel nacional, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda para familias villamarienses, en un contexto donde la política habitacional nacional ha sufrido recortes significativos.

eduardo accastello apertura de sesiones.jfif Eduardo Accastello, intendente de Villa María.

Pese a que desde Nación le pusieron un stop a la inversión en obras públicas, en Villa María, en conjunto con el gobierno provincial, concretarán la finalización de la circunvalación Villa María-Villa Nueva; obras de desagüe, entre otras.

“Cuando vemos que desde Buenos Aires se retiran los subsidios de transporte, se dejan inconclusas todas las obras iniciadas en nuestra ciudad y los cuidados paliativos de enfermedades importantes y medicamentos quedan sin ningún tipo de atención, afirmamos que la Nación no está coparticipando los recursos fiscales que recauda nuestra región”, manifestó Accastello.

Marcos Torres, el más crítico con Javier Milei

El intendente Marcos Torres hizo un repaso de su gestión y se enfocó en la recaudación y en la apuesta en las obras públicas.

Señaló que su administración viene “ejecutando hace años el presupuesto de manera austera, eficiente y responsable”. Indicó que la Municipalidad eliminó 30 tasas municipales, alivianando la carga fiscal y simplificando los trámites administrativos.

Sin pelos en la lengua, la inseguridad tuvo espacio en el discurso. Torres habló de los que en campaña se colgaron de la figura de Patricia Bullrich, pero en no recibieron propuesta alguna: “Quiero creer que no están esperando que se acerquen las elecciones para aparecer con soluciones mágicas o, peor aún, para subirse a algún hecho mediático lamentable. En seguridad no hay lugar para la especulación: se necesitan madurez, gestión y compromiso de todo el arco político”.

marcos torres apertura de sesiones.jfif El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, fue uno de los más críticos con Javier Milei.

En tres oportunidades nombró al exgobernador Juan Schiaretti. Una, al hablar de los planes de empleo y otras dos cuando se refirió a las obras que desarrolla el municipio, algunas en conjunto con el gobierno de Llaryora.

En la misma línea que Passerini y Accastello, uno de los intendentes peronistas más reaccionarios frente a la gestión de Milei, apuntó al gobierno nacional. Lo tildó de “violento” y que “repite una y otra vez que la justicia social es una aberración, que la era de Estado Presente ha terminado”.

“¡Cuánto más fácil sería buscar el equilibrio fiscal a toda costa y a cualquier precio! Sin subsidiar el transporte, sin hacer las obras públicas necesarias y sin resolver ninguna necesidad de un vecino. El gran desafío -indicó- es trabajar para no tener déficit fiscal, pero con un Estado Presente y eso es lo que siempre fuimos y somos nosotros”

Fabricio Díaz, el alfil de Martín Llaryora en Punilla

El intendente Capilla del Monte, Fabricio Díaz, basó el discurso de apertura de sesiones en las obras públicas y dejó explícita la estrecha relación con Llaryora.

Mencionó la reparación de más de 300 paños de hormigón, la puesta en valor del casco céntrico con mejoras en veredas, iluminación y accesibilidad, la ampliación del Hospital Municipal, y la adhesión a la nueva Ley Provincial de Seguridad, que permitió la creación de las Guardias Urbanas. Además, destacó la instalación de la Central de Videovigilancia con más de 20 cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

fabricio díaz apertura de sesiones.jpg Fabricio Díaz es el alfil de Martín Llaryora en Punilla, un departamento complejo para Partido Cordobés de Martín Llaryora.

En cuanto a infraestructura, el mandatario de la localidad que celebra el Festival Alienígena anunció un nuevo proyecto de gas natural que sumará 4.000 metros adicionales a los 5.500 habilitados el año pasado. En materia de suministro de agua, destacó la realización de perforaciones para que la prestación del servicio no dependa solo del Dique El Cajón y anunció que se proyectan cuatro nuevas perforaciones para este año.

“Los problemas están y hay que resolverlos con gestión de fondos para ejecutar las obras”, destacó. En ese contexto hizo referencia a la instalación de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), hecho que aseguró, viene a “transformar el destino” de Capilla del Monte.

Gustavo Benedetti, el radical que valoró la gestión articulada

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, destacó la importancia de las instituciones y el trabajo en equipo para seguir avanzando en el desarrollo local.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la inversión en salud. El referente de San Justo destacó que, por primera vez, el área sanitaria superó en presupuesto al de servicios, con una inversión de $3.000. Este monto se dividió en tres partes iguales: aportes del Fondo Federal de Inversión (Fofindes), contribuciones de los vecinos a través de la Cespal (Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito) y fondos municipales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GBenedettiok/status/1896116333500399867&partner=&hide_thread=false Expreso mi total repudio y solidaridad frente a los ataques que recibió el diputado @manesfacundo

A 41 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, es inaceptable este tipo de prácticas que atrasan y no aportan a la construcción de una república, en donde se respeten… pic.twitter.com/QFaYdlEodP — Gustavo Benedetti (@GBenedettiok) March 2, 2025

En un gesto orientado a brindar apoyo en momentos de duelo, el radical anunció la creación del primer Servicio de Sepelio Social Municipal, destinado a familias de bajos recursos.

En materia de infraestructura, el intendente destacó la inversión de $152 millones en agua y electricidad para un barrio local, donde ya se sortearon 12 de las 81 viviendas previstas. Además, anunció la habilitación de dos pozos de agua y la construcción de un tercero, así como la implementación de medidores digitales para mejorar el servicio de agua.

En cuanto a las cloacas del sur, Benedetti aseguró que hay un superávit de 1.000 millones de pesos disponibles para iniciar las obras. "Si la Cespal no lo puede hacer, con o sin ellos, vamos a iniciar la obra de cloacas en el sur", afirmó.