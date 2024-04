Alerta en Casa Rosada: Marcela Pagano tiene en sus manos el pedido de juicio político contra Milei

La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue dada de alta médica tras un cuadro de estrés y su situación política no varió : se resiste a abandonar la presidencia de la Comisión de Juicio Político, de donde Martín Menem la quiere desplazar, pero no sabe cómo hacerlo. En las filas libertarias se disparó una alerta: la experiodista tiene en sus manos el avance -o el cajoneo- del pedido de juicio político presentado este lunes contra el presidente Javier Milei .

Pagano no acepta y, por ahora, Menem no encuentra una solución. En la última reunión de bloque manifestó que no tiene otra opción que esperar a que la diputada ceda y mientras tanto esperar que no se le ocurra convocar a la comisión, que suele estar cerrada por decisión del oficialismo de turno.