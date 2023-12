En su primer mensaje como Presidente, Javier Milei le habló a la militancia que esperaba desde temprano, con banderas y pancartas, en la Plaza del Congreso. Tras afirmar que “ningún gobierno recibió una herencia peor”, el jefe de Estado advirtió que "no hay alternativa posible al ajuste" ni al "shock".

"Todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos", marcó. "Para hacer gradualismo es necesario financiamiento y tengo que decirlo de nuevo: no hay plata", repitió como mantra el economista uiltraliberal.

Tal como lo hizo días atrás, el Presidente anunció que "habrá estanflación" y reiteró que la pobreza crecerá en los próximos meses, pero "habrá luz al final del camino". "Es el último mal trago para empezar la reconstrucción de Argentina", enfatizó ante los líderes internacionales que viajaron para el acto de asunción.

No obstante, sostuvo que "no todo está perdido" y si bien destacó que "los desafíos son enormes, también la capacidad" de "resiliencia" del pueblo argentino.

Con las hojas de su discurso en la mano, sostuvo que "ese modelo ha fracasado en nuestro país" y dijo que "estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia".

La advertencia a los movimientos sociales

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra los movimientos sociales y aseguró que los beneficiarios de planes que corten la calle no "cobrarán". "Quien corta la calle no recibirá la asistencia del Estado: el que corta no cobra", lanzó Milei desde el atril dispuesto en las escalinatas del Congreso.

"Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos", agregó.

En esa línea, el jefe de Estado resaltó: "Es un país que contiene a los que lo necesitan, pero que no se deja extorsionar".

La semana pasada, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) advirtió que si el gobierno quiere “tocar derechos” los movimientos sociales serán “los primeros en estar en la calle”.