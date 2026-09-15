"Nuevas pruebas", la jugada de Cristina Fernández de Kirchner antes de la reunión de la ONU

Como paso previo al pronunciamiento que hará, en octubre, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas , que podría abrir la puerta para permitirle competir en 2027, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes nuevos elementos de prueba que, a su juicio, muestran la inocencia de la expresidenta y marcarán “un giro decisivo” en la causa Vialidad.

“Hay un elemento de prueba novedoso que pone en evidencia que la sentencia dictada contra Cristina es absolutamente injusta y se terminó condenando a una persona inocente”, explicó el abogado de la expresidenta Carlos Beraldi , en la conferencia de prensa que brindó junto al equipo internacional, que integran el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim .

Según indicaron los letrados, el nuevo elemento surgió el 6 de agosto a partir de la declaración de un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que fue convocado por la fiscal Fabiana León a brindar testimonio en el juicio oral de la denominada causa Cuadernos, en la que también se investiga a la expresidenta.

En el marco de esa audiencia, la fiscal interrogó al testigo sobre la utilización de los fondos del fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SisVial) entre 2009 y 2015. El funcionario dio un detalle acabado público que permitió a los abogados advertir sobre las irregularidades en los fundamentos de la condena a CFK en la causa Vialidad.

Causa Vialidad: ¿Qué denunciaron los abogados de Cristina ante el Comité de la ONU? Una nueva prueba da un giro en la causa. #CristinaLibre pic.twitter.com/RRWcTTNT3v

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos tuvo como pilar principal el decreto 54/2009 que le permitió a Vialidad Nacional disponer a los fondos del fideicomiso SisVial para pagarle a las empresas que trabajaban en la obra pública. Según la sentencia, esos fondos se utilizaron para pagarle al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez , el empresario patagónico supuestamente beneficiado a partir de su relación con Néstor Kirchner .

Durante la investigación, la defensa de la exmandataria les pidió a los jueces de la causa que le permitieran incorporar como prueba una pericia contable que mostraba que los fondos “habían sido repartidos entre todos los empresarios y no para beneficio de un grupo en particular”. Pero la prueba fue denegada en varias oportunidades. Por eso, CFK sostiene que habían violado du derecho de defensa en juicio.

La audiencia de la causa Cuadernos volvió a sacar el tema a la luz, esta vez delante de otro tribunal oral y con información oficial. Fue a partir de la declaración del nuevo testigo que los abogados de la expresidenta solicitaron acceso a la información de una planilla de Excel que contenía el detalle de los fondos desembolsados por la administración nacional a las empresas beneficiadas por la obra pública.

La información fue remitida a la consultora brasileña Specs, representada por los economistas Antonio Corrêa de Lacerda y André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, que hicieron un análisis técnico-economico-financiero del archivo y presentaron los resultados que, de acuerdo con la defensa, demuestran la inocencia de Cristina.

De acuerdo con el informe, la participación del Grupo Austral en los desembolsos que derivan del decreto por el que fue condenada Cristina Kirchner, fue de solo el 0,85%, mientras que en primer lugar en el ranking se ubica IECSA S.A. la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, que se quedó con el 16,36% de los fondos. El podio lo completan JCR y el Grupo Roggio. En total, sobre más de dos mil millones de pesos, Austral obtuvo $18,66 millones.

La defensa de CFK

“Es un hecho que marca un giro decisivo en este caso y nuestra que no hay ningún fundamento fáctico para la condena. Corroboramos de una manera técnica que se creó una mentira para condenar a Cristina”, dijo el brasileño Valim.

Aunque, como dijo Beraldi, la defensa de la exmandataria siempre tuvo pleno conocimiento de este detalle la declaración del testigo en el juicio por Cuadernos permitió dejar expuesta en público la negativa de los jueces de Vialidad a incorporar la prueba, un hecho que refuerza el argumento sobre las violaciones al derecho de defensa, que conforman el corazón de la presentación ante la ONU.

Rafael Valim, abogado de CFK: "Se creó una mentira para condenar a Cristina" https://t.co/2rDIfJo6K0 pic.twitter.com/x4nRzQkgKk — LETRA P (@Letra_P) September 15, 2026

La decisión del Comité de Derechos Humanos se conocerá entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, fecha prevista para la próxima reunión. Los abogados de Cristina confían en que el organismo tomará el caso y dictará una medida cautelar que le levante la inhabilitación para ser candidata.

Una vez conocida la decisión final de la ONU, los abogados podrán presentar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, en virtud del artículo 366 inciso f del Código Procesal Penal Federal, que habilita esa vía para los casos en los que dicte una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o “decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.

Según explicó Beraldi, en caso de que la ONU rechace la presentación o decida no tratar el caso en su reunión de octubre, los abogados plantearán igual el recurso de revisión a partir de la nueva prueba presentada este martes. “Cristina no se desespera, tiene la paciencia para saber que esto va a demorar un tiempo. No la van a vencer, no se va a arrodillar ante nadie”, dijo el abogado, que evitó precisar si la expresidenta buscará ser candidata en las próximas elecciones.