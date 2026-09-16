Bolívar: Eduardo Bucca sostiene la paz interna en el peronismo y camina hacia otro mandato

Eduardo Bucca, intendente de Bolívar

En Bolívar, Eduardo Bucca todavía no da ninguna señal sobre si buscará o no presentarse como candidato en 2027. A diferencia de varios de sus colegas intendentes de la Séptima sección de Buenos Aires que ya se lanzaron, Bali por ahora no muestra las cartas y sostiene su apuesta por mantener puentes con todos los sectores del peronismo.

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El movimiento natural de Bucca es competir por un nuevo mandato. Ese fue uno de los objetivos de fondo de su regreso a la intendencia en diciembre del año pasado, para completar los últimos dos años del mandato de Marcos Pisano, su antecesor, con quien hizo un enroque con la banca de senador que Bali ocupó entre 2023 y 2025.

Eduardo Bucca y el contraste con sus pares de la Séptima sección Pero con apenas nueve meses de su tercera gestión, el contraste con sus pares de la sección es evidente: Nelson Sombra, intendente de Azul, ya se lanzó con un acto, y Maximiliano Wesner, de Olavarría, confirmó que irá por la reelección, aunque enfrenta el desafío del exintendente Ezequiel Galli. Bucca, por ahora, se concentra en sostener la paz interna local y maneja a su ritmo los tiempos de un eventual lanzamiento.

En una Séptima sección donde el massismo, el kirchnerismo y el axelismo se reparten intendencias y compiten por el poder de la lapicera seccional, Bucca mantiene puentes con los tres. En abril de 2025 se mostró con la expresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria, después de que ella aceptara el desdoblamiento electoral bonaerense que en un primer momento resistía. Un mes después, el 8 de mayo, subió a sus redes una foto del encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Con el massismo el vínculo es sólido.

Acuerdo en Bolívar En el peronismo local no parece asomar ninguna oposición a Bucca. En febrero, la conducción del PJ local quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Franco Canepare, con el respaldo del propio Bucca y de distintos sectores internos. El intendente ya había mostrado ese rol de articulador en 2025, cuando negoció al filo del cierre de listas el segundo lugar para Pisano en la nómina de Fuerza Patria para el Senado bonaerense, encabezada por la concejal camporista de Azul, María Inés Laurini.

Massa que ya se mueve como candidato, le pidió a los suyos que activen los armados territoriales y salgan a caminar en todos los distritos.



La incógnita: quién encabezará la boleta provincial.



https://t.co/guSaqZa8Gr

@Joseima pic.twitter.com/MVNffdkyQw — LETRA P (@Letra_P) September 5, 2026 La tensión, por ahora, viene de la oposición. El concejal de La Libertad Avanza-PRO César Pacho, el opositor con mayor cantidad de votos en la última elección, es quien más cuestiona la gestión municipal. En febrero fue el único bloque que rechazó participar de una ronda de mesas de diálogo institucional que convocó el propio Bucca en el Concejo Deliberante. La UCR, en cambio, sí se sentó a esas mesas. El partido renovó su conducción distrital en agosto, cuando Juan Carlos Morán asumió al frente del comité local en reemplazo de la concejal Emilia Palomino, con la presencia del titular del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín. Por ahora, Bali esquivará definiciones sobre su futuro político. Aunque la reelección parece un camino seguro, el intendente que administra los puentes de la interna peronista no da señales hacia 2027.