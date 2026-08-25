Reforma electoral en Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado estira la definición hasta el filo de la votación

La reforma electoral de Santa Fe está encaminada a convertirse en ley este jueves, pero los senadores del peronismo aún no definieron cómo votarán. Según supo Letra P , estirarán la decisión hasta último momento. Hay enojo con algunos artículos del texto aprobado en Diputados y se quejan de que Unidos no ofreció negociaciones.

El oficialismo no tendrá problemas para aprobar el proyecto porque goza de una cómoda mayoría en la cámara alta , pero el deseo es que la nueva ley electoral sea aprobada por unanimidad. Para eso necesitan que los cinco senadores justicialistas acompañen con su voto. Más allá del enojo que la bancada justicialista expone hacia afuera, hay contactos internos.

No obstante, según le dijeron distintas fuentes a este medio, los senadores peronistas tomarán la decisión el jueves por la mañana, cuando se reúnan antes de la sesión.

Sería novedoso que el bloque justicialista no acompañe. En la cámara alta suele reinar la cordialidad entre oficialismo y oposición. Pasan los años y los gobernadores, pero el Senado se sigue moviendo de la misma manera: tratando de lograr el mayor acuerdo posible. Según fuentes consultadas por este medio, hay contactos entre senadores de ambos espacios y está prevista una reunión este miércoles.

Hay varias cuestiones que no convencen en el bloque de los senadores que tiene como jefe a Rubén Pirola y es comandado políticamente por Armando “Pipi” Traferri . En primera instancia, se quejan de que no hubo una discusión profunda, no fueron convocados y todo giró en torno a los intereses de Unidos. Este grupo había presentado un proyecto propio hace algunos meses .

La bancada del peronismo en el Senado de Santa Fe, con Armando Traferri (a la izquierda) como jefe.

“No logramos entender este engendro de que un gobernador pueda ir con tres vices”, se quejó Traferri en el programa Hora Política. El sanlorencino tildó a lo aprobado como “poco serio” porque “el gobernador va a aparecer tres veces en la boleta y de alguna manera hay una ventaja comparativa”.

En la cámara baja el PJ acompañó en general el proyecto, pero rechazó el controvertido artículo 44 que incorpora las PASO para la vicegobernación. Al interior del bloque del Senado se plantean como una posibilidad actuar de manera similar a sus pares en Diputados.

La reforma electoral de Santa Fe

Entre las novedades que incorpora el nuevo código electoral, habrá cinco boletas en las internas y tres en las generales. El piso para acceder a una banca en la cámara baja se fijó en el 4%.

En las primarias seguirán las cinco papeletas actuales: gobernador, Diputados, Senado, intendente y concejales, pero para las generales habrá un cambio importante y quedarán tres. Quienes pretendan acceder a la gobernación y a la cámara baja compartirán una boleta y los cargos locales -intendencia y concejales- estarán agrupados en una tercera. La competencia por una banca en el Senado conservará una boleta propia.

La nueva Boleta Única incorporará la opción "voto lista completa". Con una sola marca, se podrá votar gobernador y diputados de una fuerza, o intendente y concejales, pero también seguirá permitido elegir cada categoría por separado. Triunfo del pullarismo que pugnó por esa novedad.