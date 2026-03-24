Dictadura: memoria, democracia y modelo de país

A 50 años del golpe de Estado de 1976, la memoria no puede ser sólo un ejercicio sobre el pasado. Tiene que ser una herramienta para entender el presente y advertir sobre los desafíos que enfrenta actualmente nuestra democracia. La dictadura no fue únicamente la interrupción del orden institucional ni sólo la expresión más brutal del terrorismo de Estado.

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Fue también la imposición de un modelo económico que desarticuló la producción, debilitó al Estado y concentró la riqueza en pocos sectores. Ese modelo no terminó con la recuperación democrática y dejó consecuencias que todavía actualmente condicionan el desarrollo del país.

Alarma por las continuidades de la dictadura Cuando miramos el presente, es difícil no reconocer continuidades. Vuelven discursos que plantean la retirada del Estado, que desvalorizan la producción y que sostienen que los mercados pueden ordenar la sociedad a costa de mayor desigualdad. Al mismo tiempo, reaparecen señales que creíamos saldadas, como la relativización del terrorismo de Estado y la puesta en discusión de consensos básicos de nuestra democracia.

Estas discusiones no son abstractas. En ese cruce, muchas de las nuevas derechas no sólo discuten políticas públicas, sino el propio sentido de la democracia como herramienta de igualdad.

Dictadura-Memoria-y-Democracia Cada vez que esas recetas se aplicaron, el impacto fue directo, menos producción, menos trabajo, menos oportunidades. Se debilita la capacidad del país para crecer con inclusión y también el entramado social que sostiene a millones de argentinos.

Memoria activa A 50 años del golpe, la memoria tiene que ser activa. Se trata de reconocer que hay ideas que vuelven, aunque cambien de forma. Defender la democracia actualmente implica también discutir el modelo de país, uno que ponga en el centro a la producción, al trabajo y a un Estado presente que equilibre desigualdades. El desafío no es solo recordar, sino comprender el presente y actuar en consecuencia. Porque la democracia no es sólo votar, es la posibilidad concreta de construir un país con desarrollo, inclusión y futuro.

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