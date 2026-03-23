ESPECIAL 24M | 50 AÑOS

Dictadura, memoria y alerta por el avance de nuevas derechas

Repaso histórico. Impacto económico y social. Endeudamiento y apertura. Continuidades y riesgos en el escenario global. La urgencia de sostener derechos.

Letra P | Guillermo Oliveri
Por Guillermo Oliveri - Exsecretario de Culto de la Nación
A 50 años de la última dictadura: todo está guardado en la memoria

A 50 años de la última dictadura: todo está guardado en la memoria

guiLa historia institucional de la Argentina estuvo caracterizada desde 1930, por golpes de estado y sus períodos de dictadura. Fueron golpes cívicos, cívicos militares, con sostén de los sectores de poder más fuertes de cada momento, con complicidad de jerarquías eclesiásticas, más medios de comunicación y los grupos de poder económico financiero.

Notas Relacionadas
La última marcha del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia reunió a una multitud en Plaza de Mayo. Son 30.000 y Nunca Más, las dos consignas centrales. Este año se cumplen 50 años del comienzo de la última dictadura en el país.
ESPECIAL 24M | 50 AÑOS

Amplio consenso social contra la dictadura y fuerte respaldo a los juicios y la democracia

Por 
Letra P | Gabriela Pepe
Gabriela Pepe

Sin lugar a dudas, en el golpe del 24 de marzo de 1976 existió la planificación específica para imponer un modelo económico liberal que llevo a cabo un plan clandestino e ilegal de persecución, detención, tortura, exterminio, desaparición, robo, apropiaciones y expropiaciones como nunca antes.

Economía, apertura y deudas

La política económica aplicada por la dictadura fue de libre apertura irrestricta de la economía en beneficio de los mercados internacionales, produciendo la destrucción de cualquier antecedente de plan de desarrollo industrial nacional.

Martinez de Hoz-Videla

Este gobierno dictatorial ilegítimo 1976-1983 contrajo así el mayor endeudamiento en divisas extranjeras por solicitud de créditos internacionales más estatización de deudas tomadas por parte de empresas privadas.

Derechas con prácticas de la dictadura

Actualmente, en un marco de disputa y rediscusión del poder mundial, a 50 años del golpe, y, valorando el retorno con continuidad democrática ininterrumpida, la sociedad toda y sus líderes a través de los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos deberíamos estar más que atentos al resurgimiento de lineamientos de derechas extremas que bajo predicamentos de supuestas ideologías liberales insisten en practicar comunes denominadores coincidentes con lo que fue la dictadura.

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Ejerciendo autoritariamente políticas de sometimiento a directivas extranjeras, destrucción y aumento de desigualdad e injusticia social, acompañadas con graves discursos de discriminación y desarticulación de las tareas llevadas a cabo por programas de bienestar y goce de derechos por parte de los habitantes de todo el país. Se destruye y desarticula economía, ciencia, tecnología, educación y salud.

Memoria sin transferencias

"Todo está guardado en la memoria…" Con el compromiso de los que hicimos y recordamos sin dejar de transferir a las nuevas generaciones lo vivido en aquellos años de dolor y muerte por los 30.000 compañeros desaparecidos, y para resguardar una verdadera sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos y consciente de que somos parte de los pasajeros “navegantes de la misma barca”.

Temas
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A 50 años del comienzo de la dictadura, los actos para reclamar justicia, memoria y verdad se replican en todo el país. 
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El derecho a la memoria

El golpe de Estado se conecta con el presente a través de la memoria, la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad y la defensa de la democracia.
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Todo está guardado en la memoria

Sentimos un profundo orgullo por crear una marca indeleble que resistió varios embates: la democracia argentina es la de la defensa de los derechos humanos.

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