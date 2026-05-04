El verdadero problema no es Manuel Adorni

El vocero Manuel Adorni no es un problema judicial ni político para el gobierno de Javier Milei , sino un escollo conceptual. Cuando la promesa de "anticasta" choca con la primera imagen que la contradice, la gestión del sentido se vuelve más decisiva que los hechos mismos.

Adorni no es, estrictamente, un problema judicial. Tampoco, en sentido clásico, un problema político. Es algo potencialmente más dañino para el gobierno : un problema conceptual. Porque lo que está en juego no es un expediente o una denuncia puntual, sino una tensión estructural que atraviesa cualquier experiencia democrática.

Como planteó Giovanni Sartori , la democracia vive en el desfasaje permanente entre lo que es y lo que promete ser. Cuando ese desfasaje se vuelve visible —cuando deja de ser una distancia tolerable para convertirse en una contradicción perceptible—, la política entra en zona de riesgo. No tanto por lo que ocurre, sino por lo que empieza a significar.

El gobierno libertario construyó su identidad sobre una promesa clara: romper con la lógica de la casta. Esa promesa no fue solo programática. Fue, sobre todo, una construcción narrativa, una frontera moral que organizó el sentido del voto. En ese esquema, Adorni no es simplemente un vocero: es una pieza central del dispositivo simbólico. Su función no es solo comunicar decisiones, sino encarnar el relato.

Y ahí aparece el problema. Porque la política contemporánea ya no funciona como un espacio de argumentación pura, sino como un sistema de pertenencias. No se trata tanto de convencer como de reafirmar identidades. Y en ese esquema, las contradicciones no se interpretan como errores: se leen como traiciones.

Por eso el debate en torno a Adorni no se organiza en función de la gravedad de los hechos, sino de su potencia simbólica. No importa si se trata de una causa menor o de versiones periodísticas todavía en construcción. Lo que importa es que la imagen que proyecta empieza a entrar en tensión con el núcleo del relato oficial. En un contexto de alta sensibilidad social, donde la legitimidad se vuelve frágil y la tolerancia a la incoherencia se reduce, esa tensión se amplifica.

La política argentina ya demostró que no siempre son los grandes escándalos los que erosionan un gobierno. A veces alcanza con una escena, una foto o un gesto que desacomoda el sentido común que sostiene un liderazgo.

El problema Manuel Adorni

Hoy, además, opera una lógica decisiva: la percepción dejó de acompañar a los hechos para empezar a reemplazarlos. Ya no se discute solo qué ocurrió, sino qué significa lo que ocurrió. En ese desplazamiento, el plano simbólico adquiere una centralidad absoluta. El Gobierno no enfrenta un problema de veracidad fáctica, sino de consistencia narrativa. Porque cuando una identidad política se construye sobre una frontera tan nítida como “casta versus anticasta”, cualquier ambigüedad se procesa como fisura, no como matiz.

La decisión de sostener a Adorni puede leerse como una señal de fortaleza interna, una reafirmación de autoridad frente a presiones externas. Pero también puede interpretarse como una concesión que erosiona el propio relato que el Gobierno necesita preservar. Los gobiernos no solo administran recursos: gestionan sentido. Y ese sentido no tiene zonas neutras. Cada gesto comunica, cada imagen consolida o debilita una narrativa, cada excepción abre una grieta potencial.

El problema, entonces, no es si Adorni es o no es “casta”. El problema es si empieza a parecerlo. Y en la política actual, donde la legitimidad se construye más sobre percepciones que sobre hechos, esa diferencia ya no es menor. Porque cuando un gobierno funda su identidad en una promesa moral, no puede permitirse que esa promesa se vuelva discutible. No por una causa ni por una denuncia, sino por algo mucho más difícil de controlar: la interpretación social de sus propios signos.