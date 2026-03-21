Dictadura, memoria, consenso y responsabilidad

"A más de cuatro décadas de la recuperación de la democracia, el desafío no es sostener y fortelecer los acuerdos que tanto costó alcanzar", señala el autor.

Cada Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia debería invitarnos a algo más que a la repetición de consignas sobre la dictadura . Es una oportunidad para ejercer una memoria activa, pero también para reflexionar con honestidad sobre el sentido que le damos a esa memoria en el presente.

La Argentina arrastra desde hace años una dinámica política atravesada por la confrontación. Una lógica que divide en buenos y malos, en amigos y enemigos, y que, con frecuencia, empobrece el debate público. En ese contexto, el riesgo es evidente: incluso fechas que deberían unirnos en lo esencial terminan siendo absorbidas por la grieta y utilizadas como una herramienta más de disputa .

Sin embargo, si hay algo que el 24 de marzo debería representar es exactamente lo contrario: la posibilidad de reafirmar consensos básicos que los argentinos supimos construir con esfuerzo a lo largo del tiempo.

El primero de esos consensos es el compromiso con la democracia . Puede parecer una obviedad en la actualidad, pero no lo fue siempre. La historia reciente demuestra el valor de haber consolidado un sistema en el que los gobiernos se eligen en las urnas, las transiciones se respetan y las diferencias políticas se procesan dentro del marco institucional.

El segundo consenso tiene que ver con los Derechos Humanos . La Argentina ha construido, con el paso de las décadas, una posición firme en esta materia, reconocida incluso a nivel internacional. No fue un camino lineal ni exento de tensiones, pero sí una construcción colectiva que encontró su punto de partida en la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que se consolidó a través de decisiones políticas que trascendieron gobiernos y espacios.

Una investigación realizada para Letra P muestra las tensiones entre los votantes del peronismo (en celeste) y Javier Milei (en rosa) sobre la dictadura.

Precisamente por eso, uno de los desafíos del presente es evitar que esa causa se degrade en una herramienta de confrontación partidaria. Cuando los Derechos Humanos se utilizan como un recurso más de la disputa política, pierden parte de su fuerza moral y de su capacidad de interpelar al conjunto de la sociedad.

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Los crímenes cometidos durante la última dictadura militar —terrorismo de Estado, centros clandestinos de detención, torturas, desapariciones forzadas y apropiación de niños— no admiten relativizaciones ni justificaciones. Deben ser condenados sin matices, al margen de cualquier posicionamiento ideológico. Y justamente por la gravedad de esos hechos, el 24 de marzo debería ser una fecha de encuentro, no de división.

Mapa de juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad de la dictadura al 24 de marzo de 2026 Mapa de juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad de la dictadura militar al 24 de marzo de 2026

Una Argentina de consensos

La memoria no es solo un ejercicio sobre el pasado: es, también, una herramienta para pensar el presente y proyectar el futuro. Recordar implica preguntarnos qué tipo de convivencia política queremos construir.

Si esa memoria sirve para fortalecer consensos básicos —democracia, institucionalidad y respeto irrestricto por los Derechos Humanos—, entonces cumple una función valiosa. Si, en cambio, se la utiliza para profundizar diferencias y consolidar identidades enfrentadas, se pierde una oportunidad.

A más de cuatro décadas de la recuperación democrática, el desafío no es solo recordar, sino sostener y fortalecer esos acuerdos que tanto costó alcanzar. Porque si hay algo que debe seguir siendo un punto de partida compartido es que en la Argentina no hay lugar para el autoritarismo, la violencia ni el desprecio por la vida.

Ese es, en definitiva, el verdadero sentido del “Nunca Más”.