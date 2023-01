El PS limita el frente de frentes a Santa Fe y no apura su estrategia nacional

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La foto que aglutinó a todos los sectores de la oposición y marcó el puntapié inicial del frente de frentes desató un vendaval de preguntas sobre acuerdos internos, candidaturas y proyecciones nacionales. En ese sentido, el Partido Socialista ya juega dentro del gran armado opositor aunque oficialmente le falte el aval de su congreso partidario, pero sostiene su postura de provincializar el acuerdo y ser independientes en el plano nacional.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Así se lo planteó a Letra P el diputado provincial Joaquín Blanco, uno de los representantes del socialismo en las negociaciones opositoras. “El calendario electoral es diferente entre Santa Fe y el país, con lo cual tenemos la responsabilidad y la necesidad de que este sea un frente santafesino”, dijo el legislador. “Nosotros siempre hemos bregado por tratar de construir un tercer espacio a nivel nacional que supere a la grieta”, agregó.

Algo similar había adelantado la semana pasada Clara García en una entrevista con este medio. Para la diputada provincial, el partido puede acordar una estrategia para Santa Fe y una distinta para lo nacional porque “no es diferente de lo que hemos venido haciendo”. “Nuestro Frente Progresista Cívico y Social que gobernó 12 años Santa Fe y que tuvo unidad hasta la muerte de Miguel tuvo esa lógica”, se explayó, antes de valorar que “mirar, pensar y hacer estrategias santafesinas es más que positivo”.

Para saber cuál es ese armado antigrieta nacional que le siente bien al socialismo todavía falta tiempo. Si bien el acuerdo anunciado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey se lleva la mayoría de los números, en el PS no se apuran: “Todavía no ha aparecido con fuerza esa alternativa, hay intentos, hay planteos, hay ideas, pero el socialismo tiene que recorrer el camino con sabiduría y prudencia para encontrar una alternativa nacional”, expresó Blanco, poniendo paños fríos.

Finalmente, para el diputado provincial “hay una enorme incertidumbre a nivel nacional” y “eso es un dato distintivo de este cambio de época que vivimos”. En ese sentido, Blanco cree que el socialismo tiene que aportar “racionalidad, responsabilidad y un mensaje de unidad al pueblo argentino en este momento complicado”, y para eso “el partido nacional está trabajando activamente en ese planteo”.