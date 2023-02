La pretemporada de Cristina Kirchner para romper la racha y activar el Senado

En el Senado no quieren transitar el período de extraordinarias como en Diputados, donde sólo funciona la comisión de juicio político que trata los pedidos de destitución contra la Corte. Desde que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió de sus vacaciones en El Calafate, va a su despacho todos los días con una rutina diaria de trabajo que combina las reuniones políticas y ordenar la agenda legislativa de la Cámara alta para febrero. Mueve una agenda institucional mientras su espacio motoriza una mesa nacional del Frente de Todos que Alberto Fernández resistía convocar, pero ahora lo evalúa.

En los pasillos semivacíos del Senado hay preparativos para una posible arranque de las actividades la semana que viene. Cristina Kirchner ya mantuvo reuniones con su mano derecha Anabel Fernández Sagasti y uno de los titulares del bloque, José Mayans, que ya regresó recuperado de su licencia médica. El trajín diario de la vice tuvo una instancia casi febril la semana pasada durante las reuniones que mantuvo con distintos presidentes latinoamericanos que estaban en Buenos Aires por la VII cumbre de la CELAC. La principal foto la iba a protagonizar con el brasileño Luis Inácio Lula Da Silva, pero la reunión no se concretó. En el medio de la agenda con invitados extranjeros, CFK igual mantuvo reuniones con dirigentes políticos. Con ese ritmo también ajusta el funcionamiento del cuerpo para este mes.

La idea es concretar el trabajo de distintas comisiones y una sesión durante el período de extraordinarias que concluye el 28 de febrero, con algunos de los textos que están dentro del temario que definió el Presidente para que el Congreso los trate en esta etapa.

En total son 28 puntos y hay cuatro proyectos que tienen dictamen de comisión para llegar al recinto. Sin embargo, dentro del punto 23 del temario hay una llamativa habilitación, que pide al Congreso tratar "proyectos de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético". Ese renglón despierta dos cálculos en la Cámara alta. El primero apunta a un inminente envío de un marco regulatorio para la producción de hidrógeno verde y el segundo gira en torno a otro texto para reglamentar la conversión del gas que sale de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL), tal como lo pide el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Fuentes parlamentarias confiaron a Letra P que algunos aliados del oficialismo ya recibieron señales desde el Gobierno anticipándoles el desembarco de la iniciativa. Es una forma para pedirles que estén presentes cuando sea necesario, aunque ambas iniciativas todavía deberían pasar por la comisión de Energía, como mínimo.

Los llamados preventivos tienen una razón de peso: la mesa nacional de Juntos por el Cambio decidió hace tres semanas que sus legisladores participarán de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja, pero no darán cuórum para tratar ningún proyecto del temario de extraordinarias. No está claro si la directiva se extiende al Senado, donde no se tramitan los pedidos de enjuiciamiento a la Corte, una agenda que Cristina Kirchner auspicia. En el interbloque opositor sostienen que no está definido y que deberán tomar una decisión en caso de que el oficialismo mueva sus fichas. Ante las consultas de este portal, en el espacio aclararon que el tema será parte de la próxima reunión que concretarán los socios opositores el lunes, pero ya repudiaron el juicio político "infame" en un comunicado. Por ahora la decisión es participar de las comisiones, pero no dar cuórum en el recinto.

Los movimientos del oficialismo ya empezaron dentro y fuera del Palacio. Ya comenzaron los contactos del FdT con sus aliados, para poder sesionar sin JxC y no quedar a merced de la decisión que adopten. El oficialismo tiene 35 bancas y necesita dos más para llegar al cuórum. Uno es la misionera Magdalena Solari Quintana y otro es el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck. También está la riojana Clara Vega. El patagónico ya recibió señales desde el Palacio de Hacienda y, en especial, de su titular, Sergio Massa, que necesita el respaldo de los aliados para avanzar con cualquier proyecto energético que esté comprendido por el punto 23 del temario habilitado por el Presidente. El senador está en plena precampaña para volver a pelear la gobernación de Río Negro y todavía no decidió si se tomará licencia. Su ausencia no es una más y los llamados desde Buenos Aires lo confirman.

Si la aventura energética por extraordinarias no prospera en el Senado o el Ejecutivo no concreta la jugada, hay otros cuatro dictámenes que están listos para pasar por el recinto y transformarse en ley. Son algunos que no pudieron ser tratados en diciembre y forman parte de los intentos para construir una agenda positiva en medio de la tormenta.

Los cuatro que están en gatera son la aplicación de la ley de alcohol cero a nivel nacional y en todas las rutas federales, la mejora en el sistema de beneficios establecidos por la ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877, una modificación en la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y la creación de un "Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescente", llamada "Ley Lucio". Este texto fue sumado por el Presidente al temario que había establecido.

Hay otras que también están en el decreto de extraordinarias, pero tienen que pasar por comisiones. Una que está pendiente de tratamiento de comisión desde marzo de 2020, es el acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Es la incógnita más grande que tiene el temario de este año, porque el pliego nunca avanzó por los desacuerdos entre CFK y Fernández sobre el candidato. Algunos leen su reaparición exhumatoria en el listado de temas como una chicana presidencial por los desacuerdos que tienen al respecto.