La victoria radical en La Pampa no cierra la grieta en Diputados

La victoria radical de este domingo, en la interna pampeana de Juntos por el Cambio, no alcanzará para aplacar las internas de la UCR en Diputados. El desenlace fortaleció al partido en su contienda con el macrismo, pero no impactará en la Cámara baja, donde las disputas seguirán encapsuladas para no debilitar la unidad. Martín Berhongaray se impuso a Martín Maquieyra del PRO y es parte del conglomerado de la UCR que lleva 14 meses dividido en dos partes. Según reconocieron a Letra P, ninguna de las partes tiene en agenda una posible reunificación del bloque: la grieta no se cerrará.

Con los comicios pampeanos se concretó la primera interna a gobernador de Juntos por el Cambio y tuvo como protagonistas a dos integrantes del bloque opositor en Diputados. Ganó la UCR con Berhongaray la cabeza, de Evolución Radical (ER). Le ganó por 13 puntos a Maquieyra, integrante del bloque que conduce Cristian Ritondo. El derrotado reporta al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y se enfrentó con uno de los dirigentes que responde al senador nacional Martín Lousteau, principal líder de ER. En la Cámara baja cuentan con 12 bancas desde que se separaron del bloque orgánico que conduce Mario Negri.

El grupo cismático es conducido por Rodrigo De Loredo. Berhongaray es parte de ese bloque y el primer integrante del espacio que se impuso en una interna de JxC, pero al frente de una candidatura avalada por el 100% del partido en su pulseada con el PRO. En su entorno opinan que la coordinación entre los dos bloques radicales “es óptima” y que el cisma en Diputados a Berhongaray “no le parece un tema tan relevante a esta altura”.

La grieta goza de buena salud. En Evolución Radical creen que están en mejores condiciones para competir en nombre de la UCR y medirse con el PRO para disputarle su predominio en JxC. La última pieza de esa ofensiva es Lousteau, que se prepara para competir en las PASO porteñas de JxC con el objetivo de pelear la sucesión de Larreta. En la campaña, el exministro de Economía viajó para respaldar a su candidato y se mostró con el titular del Comité Nacional, Gerardo Morales. Ambos pactaron en diciembre de 2021 la reunificación del bloque que se había dividido poco antes. Desde entonces no hubo más avances y la negociación quedó congelada.

Berhongaray no es el único diputado de ER que está calzado en una candidatura. Dentro de dos meses su correligionario neuquino Pablo Cervi, también se medirá en las PASO de JxC frente al ex MPN Rolando Figueroa, que ahora es aspirante de un sector del PRO.

Tanto Cervi como Berhongaray forman parte de la ofensiva política del espacio que conduce Lousteau a nivel nacional. Por ahora han puesto en segundo plano las disputas dentro de la Cámara baja. Dentro del espacio admiten que el hecho de controlar la interna legislativa no significa que haya sido resuelta. Ante las preguntas de este portal, los integrantes de Evolución Radical consultados no creen que la unidad que bancan para las elecciones sea al motor para reunificar el bloque dividido.

“Eso no está en agenda”, contestaron cerca de Lousteau. Fue la misma frase que utilizaron en el bloque que preside Negri. Si bien no pierden de vista que Berhongaray es de Evolución, también resaltaron que en La Pampa tuvo el respaldo del titular del partido, Morales, y también de Facundo Manes, que forma parte del bloque de Negri.

En el otro lado de la división radical, donde está el bloque conducido por De Loredo, uno de sus integrantes dijo estar “orgulloso” de la victoria. Además de los votos “también muestra la importancia y el peso que tenemos en las distintas provincias y dentro de Juntos por el Cambio”, dijo la fuente. Más allá del entusiasmo y los elogios, reconoció que la reunificación del bloque “no es un tema en discusión”.

Con la foto de este domingo la UCR se mostró en condiciones para unir sus tribus y ganarle al macrismo, pero no para reunificar el espacio legislativo.