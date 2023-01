Tolosa Paz, fuerte contra Wado: “Estás adentro o estás afuera”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió al cruce de su par del Interior, Eduardo de Pedro, quien había dejado trascender su descontento con no haber sido invitado a un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y manifestó que "quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera" deben definir su posición y apuró: "O estás adentro o afuera".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La funcionaria nacional es una de las figuras más cercanas del gabinete al presidente Alberto Fernández, a quien el entorno del ministro camporista había cuestionado al dejar trascender este jueves su malestar por la falta de invitación a la reunión que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada entre Fernández, Lula y referentes locales de los organismos defensores de los derechos humanos. Por ser integrante de HIJOS, De Pedro consideró que debió haber participado y atribuyó la falta de convite a la campaña electoral. "No tienen códigos", fue la frase que lanzó el entorno del ministro sobre el círculo presidencial.

"La falta de códigos es de quienes critican estando adentro del Gobierno", replicó sin dobles lecturas este viernes Tolosa Paz, durante una declaración a medios marplatenses.

También podés leer El recreo offshore llega a su fin y el Gobierno vuelve al barro de la interna

"No me queda muy claro si es una información en off the record del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no, porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno", subrayó Tolosa Paz.

La ministra buscó dejar en pie un último puente en medio de la interna que tensa al oficialismo hace largos meses y puso "en tela de juicio que sea cierto", pero aclaró que "de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera".

En plena pretemporada electoral, con el Presidente activo reivindicando sus tres años de gestión y tras la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata este año, la interna del Frente de Todos parece reavivarse mientras espera por un repunte de la economía que permita poner en cancha a Sergio Massa para encabezar la fórmula panperonista.

"Deberíamos aprender de la Scaloneta y los valores de la Selección. Son para reflexionar adentro de un equipo y en este caso el equipo de Gobierno, como respetamos a quien lo conduce que es el Presidente de la Nación. Hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado, porque eso lo hace cualquier hombre o mujer de bien", enfatizó la exdiputada.