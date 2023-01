Cervi tiene nombres para su lista radical, pero espera el acuerdo con el ARI

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) El precandidato a gobernador neuquino del radicalismo Pablo Cervi armó un borrador de las candidaturas de su partido a la Legislatura. A la espera de que se ratifique la alianza con la Coalición Cívica-ARI, el diputado avanza en los cierres locales, como lo anticipó en una reunión del espacio a finales de 2022. Ahora, aguarda los movimientos de aliados que tienen hasta el 3 de febrero para oficializar alianzas y hasta el 10 de ese mes para llevar a la justicia electoral la lista definitiva que competirá en diversos tramos.

Verano caliente el que se vive en Neuquén. La política no descansa desde que el gobernador Omar Gutiérrez anunció que el 16 de abril será la fecha de elecciones. Tanto el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que ya presentó sus candidaturas, como la oposición, esperan que se venza el plazo dispuesto por el cronograma oficializado por el Poder Judicial.

Rubricado un acuerdo con el ARI, la UCR intenta mantenerse al margen de la polarización entre el MPN y el espacio que auspicia a Rolando Figueroa, un exemepenista, como retador del candidato oficialista, el vicegobernador Marcos Koopmann. Para darle proyección a una boleta que sentirá la ausencia del PRO y Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), Cervi busca recluirse en los propios.

Por ahora, tiene en vista llevar dos nombres a la negociación con Valeria Todero, la presidenta de la filial neuquina del ARI. Son el legislador César Gass y Jorgelina González, una de las concejalas que supo defender al partido de Alem en el concejo deliberante capitalino. Un tercer nombre está reservado para un dirigente de Zapala, que tendría la venia partidaria.

Los nombres que circulan no opacan la realidad del partido. En las últimas horas, a través de un comunicado que se viralizó, el concejal y presidente del comité, Juan Peláez, anunció que renunciaba a su cargo en desacuerdo con el camino electoral de su espacio. En su momento, Peláez acordó con sectores del kirchnerismo una candidatura a intendente para enfrentar al actual jefe municipal Mariano Gaido (MPN). En las últimas horas, ratificó que no va a respaldar a Cervi. “Terminó en un armado muy pequeño que es funcional al MPN”, se quejó este lunes, en declaraciones a LU5 (AM 600).

El ARI también tiene sus dificultades. Herida tras la estruendosa renuncia de Carlos Eguía, la estructura de Elisa Carrió en el sur pretende sobrevivir pese a las desavenencias de cúpula tras la fractura de Juntos por el Cambio (JxC) por el acuerdo entre el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) con Figueroa.

Actualmente, tiene representación con la banca de Karina Montecinos en la Legislatura. De mínima, aseguraron fuentes de la alianza que todavía debe rubricarse, buscará sumar más representantes.