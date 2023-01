Larreta en La Pampa: “El fallo de la Corte no le cambia nada a la provincia”

SANTA ROSA (Corresponsalía Patagonia) Horacio Rodríguez Larreta se llegó este jueves hasta La Pampa para inflar la precandidatura de su delfín Martín Maquieyra, diputado y precandidato del PRO a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC). En ese viaje, eligió enemigo estratégico: el gobierno pampeano de Sergio Ziliotto, al que acusó de ser “totalmente kirchnerista”. En ese plan, habló como precandidato presidencial en campaña, no simplemente como jefe de Gobierno porteño. Repitió su discurso sobre el fallo “federalista” de la Corte Suprema de Justicia, pero lo hizo por primera vez en una provincia directamente afectada por esa decisión: desembarcó en territorio enemigo y perjudicado para contar que la postura cortesana “le significa cero pesos a La Pampa”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Su teoría confronta no solo con el gobierno local, que motoriza el juicio político a la Corte junto a la Casa Rosada, sino con el contrincante radical de la interna de JxC. El diputado Martín Berhongaray se alineó con el interés provincial. “No me gusta ningún fallo que le quite recursos a La Pampa. En esto quiero ser terminante. Sacarle recursos a La Pampa implica contar con menos fondos para obras, escuelas, hospitales y para mejorar las rutas”, dijo el postulante boina blanca que revista en las filas de Evolución, el sector que comanda Martín Lousteau .

En la provincia, el impacto de la visita del alcalde porteño reafirma la puja interna sintetizada como “La Pampa o Larreta”.

También podés leer La Pampa o Larreta, la consigna de la UCR para la interna local con el PRO

La campaña recién empieza y el presidenciable del PRO ya jugó a fondo, aun cuando la interna asoma complicada para su alfil: el 12 de febrero es la primera elección interna de Juntos por el Cambio en el país y Larreta se expone a los efectos de ese resultado.

“A La Pampa no le cambia nada. Al revés, el fallo garantiza que de acá en adelante a ninguna provincia nunca más un gobierno nacional le va a sacar discrecionalmente fondos. Claramente favorece el federalismo. Es inentendible cómo el gobernador de La Pampa acompaña al Gobierno, primero en no cumplir un fallo de la Corte; y segundo, en hacerle un juicio político a los miembros de la Corte por el contenido de sus fallos. No hay antecedente, es totalmente antidemocrático”, acusó Larreta.

También podés leer La primera interna de 2023 agita en La Pampa todos los fantasmas de JxC

El día anterior, Ziliotto lo había chicaneado por su visita de campaña. “Se ve que le sobran tiempo y dinero”, dijo el mandatario peronista.

La bajada de línea del gobernante porteño pretendió incluso negar que el gobierno de Mauricio Macri perjudicara a La Pampa, aunque en cuatro años de la gestión Cambiemos no se construyó ni una sola vivienda social en la provincia. Durante su visita, Larreta se encontró con productores agropecuarios y simpatizantes del PRO en Santa Rosa, la capital, y compartió la conferencia de prensa con Maquieyra, la precandidata a vicegobernadora Josefina Díaz y el precandidato a intendente capitalino Martín Ardohain.