Schiaretti se puso la camiseta y apuesta a ganar de local en Marcos Juárez

CÓRDOBA (Corresponsalía) Sobre el filo de la veda electoral, el gobernador Juan Schiaretti decidió dar un giro localista a su presencia en Marcos Juárez. Este jueves, concentró su última aparición en la ciudad durante todo el día en torno a la realidad de quienes habitan el sur provincial, desestimó que un eventual triunfo en las elecciones municipales del domingo de su candidata, Verónica Crescente, pueda ser utilizado como trampolín para su proyección nacional y relativizó el peso de los comicios de cara a la contienda provincial de 2023. Sin embargo, todos esos supuestos encontraron los intersticios discursivos para colarse y volver a emerger en el transitar del mandatario por la ciudad, al filo de la veda electoral.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Los de afuera son de palo” había dicho el mandatario cuando viajó para oficializar la candidatura de Crescente con la que metió una cuña en el kilómetro cero del cambio, cuestionando el incipiente aluvión de referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que comenzaba a llegar para apoyar a la candidata del oficialismo local, Sara Majorel. En su última aparición, este jueves Schiaretti intentó volver a esa idea, aunque también hubo espacio para reivindicar sus diferencias con la administración nacional.

En la rueda de prensa que encabezó en horas del mediodía, mientras en paralelo el presidenciable amarillo Horacio Rodríguez Larreta recorría la ciudad para apoyar a la lista de JxC, cuestionó el presente inflacionario y le habló estratégicamente al sector productivo enclavado en el sur cordobés. “Hay que sacarle el pie de encima al campo, terminar con el cepo a la carne, bajar las retenciones y subir el corte del biocombustible al 20%”, volvió a insistir, esta vez sumando en el reclamo a los gobernadores de la Región Centro, con los que se reunió el miércoles.

También podés leer Larreta y Schiaretti animan el sprint final de la campaña en Marcos Juárez

Haciendo referencia al “fracaso del gobierno nacional” en su política agropecuaria, barnizó con un pulgar arriba una crítica a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado domingo. “Ahora le sacaron las retenciones por un mes al campo. Nosotros queremos sacarlas para siempre. Ese es el camino que queremos para la Argentina”, afirmó el gobernador que estuvo desde la mañana y hasta la noche acompañando a las candidatas y candidatos de su espacio en un raid que incluyó una recorrida por los barrios de la ciudad, una visita al Club Tiro Federal y su participación en el acto central del cierre de campaña.

En el plano estrictamente local, Crescente destacó el trabajo mancomunado del gobernador junto al intendente Pedro Dellarossa, gestión de la que fue parte hasta comienzos de año. Así, identificó a Schiaretti como garante de sus propuestas de campaña y destacó que el trabajo en conjunto estará asegurado por un “doble compromiso”. “Con la ciudadanía de Marcos Juárez y con el gobernador Schiaretti”, aseguró la aspirante a “continuar” con lo “hecho durante todos estos años”. “Saben lo que es Verónica, saben de su sensibilidad y su capacidad de gestión”, devolvió gentilezas el gobernador en el acto de cierre, en el que su mensaje se concentró en destacar las virtudes de la candidata que eligió para representar al proyecto que encabeza, alternando con José Manuel De la Sota, desde finales del siglo pasado.

Lejos de correr el cuerpo, el mandatario sincronizó su geolocalizador discursivo en la ciudad y habló de un equipo de trabajo preparado para resolver “los problemas crónicos que tiene Marcos Juárez”. En ese contexto, le puso un poco de pimienta a su mensaje y señaló una ciudad con tan solo el 40% de las calles asfaltadas, en la que solo el 40% de las familias cuentan con gas natural, y enumeró una serie de problemas relacionados con lo medioambiental, como la situación que involucra el presente de desagües y basurales a cielo abierto.

También hubo referencias a la situación habitacional y las necesidades de avanzar en materia de lucha contra la inseguridad. “Este equipo de trabajo no solo va a solucionar los problemas actuales, sino que van a devolver a Marcos Juárez la posibilidad de ser el centro del sudeste cordobés”, afirmó el mandatario ante el aplauso de quienes asistieron a la sede de Unidos por Marcos Juárez.

También podés leer Marcos Juárez juega a encontrar las diferencias para elegir nueva intendenta

“Yo no vengo a pedir el apoyo y después desaparezco”, dijo Schiaretti, que apuntó contra las figuras nacionales de JxC que se pasearon por la ciudad a lo largo de toda la campaña. “A la hora de la verdad, estuvo el gobierno provincial”, disparó y destacó algunos de los proyectos que su gestión llevó adelante codo a codo con la administración de Dellarossa.

“Les pido que me apoyen y me ayuden, y a mí me apoyan votando a Verónica Crescente”, señaló a sabiendas de la buena imagen que su gestión sostiene en el sur provincial y dio un baño de transversalidad cordobesista a la lista que buscará arrebatarle el poder al cambiemismo el próximo domingo. “Esta no es una lista de un partido político. Es una lista de ciudadanos, que no importa de dónde vienen”, aseguró dejando entrever uno de los mandamientos principales para sus armados de cara a 2023.

Si bien el gobernador le baja el tono a las posibilidades de su proyección a partir de un eventual triunfo de Crescente, puertas adentro del PJ cordobés saben que los ojos del país estarán puestos este domingo en el sur provincial. En ese conjunto de miradas atentas también está contemplada la pelea por una provincia en la que JxC busca sostener la inercia de la victoria legislativa del año pasado y vencer al peronismo luego de casi un cuarto de siglo. Con la foto en la que imaginan a Crescente con los brazos en alto y escoltada por Schiaretti y por Martín Llaryora, Hacemos por Córdoba augura adelantar casilleros en la carrera por la sucesión provincial, la madre de todas las batallas para el PJ mediterráneo.