La angosta avenida del medio juega su carta para suspender las PASO

Antes del fin de semana, el debate silencioso que recorre a la Cámara baja para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) contará con un proyecto de ley. Lo presentará el diputado Luis Di Giácomo, del frente Juntos Somos Río Negro. Su decisión pateó el hormiguero opositor, pero también apunta a conmover al oficialismo, porque sus tribus no terminan de definir qué hacer con esa instancia electoral ante el silencio del Gobierno y, en especial, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El anticipo cerró dos semanas de intrigas sobre quién se animaría a llevar a la práctica los planteos que surgen desde distintas provincias para suspender las primarias. La propuesta del rionegrino apunta a eliminarlas directamente y sucede cuando no aparece ningún integrante del bloque oficialista que juegue su proyecto. Toda una paradoja para los siete gobernadores norteños que están desde el lunes en Washington, como parte de una gira política y comercial que encabeza el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Desde que emprendieron el viaje sus voceros no dejan de contar que hablan todo el tiempo de suspender las primarias. Lo analizan con el jefe de la cartera de Interior y los seis mandatarios peronistas le insisten a su colega radical, Gerardo Morales, que se pliegue el clamor. El jujeño no afloja y los líderes pejotistas del Norte Grande estuvieron a un paso de redactar un comunicado que finalmente no salió. Lo mismo sucedió con los amagues que deslizan desde esas provincias sobre la presentación de un nuevo proyecto.

El Frente de Todos (FdT) arrancó este año en Diputados con una votación dividida por la autorización para renegociar la deuda con el Fondo. Una divergencia pública sobre las PASO podría echar sal en heridas que todavía no han cerrado. En el bloque que conduce Germán Martínez las diferencias existen y se mantendrán solapadas hasta que los principales socios de la coalición oficialista acuerden una posición común. Hace un año, antes de las elecciones de medio término, arreció un debate similar, pero enfocado en mitigar las consecuencias de la pandemia. Ahora no hay margen para que aparezca un electrón suelto del panperonismo que busque impulsar la suspensión. En esa oportunidad hubo dos intentos: el primero lo hizo el entonces diputado José Luis Ramón, que presentó una propuesta de suspensión con su firma, pero con el auspicio discreto de Sergio Massa, que por esos días conducía la Cámara de Diputados. Luego jugaron los gobernadores norteños a través del diputado tucumano y actual senador, Pablo Yedlin. Esa movida no se repitió hasta ahora, porque los jefes provinciales buscan abrir una negociación con la vicepresidenta para llegar a un acuerdo.

También podés leer La Casa Rosada deja correr el operativo para suspender las PASO

El rionegrino Di Giácomo se metió en el medio de ese minué de peronistas desconfiados. El hueco legislativo que esta vez dejaron los norteños lo llenará un patagónico. Integra uno los pequeños bloques provinciales que transitan la extrema polarización entre las dos grandes coaliciones que pueblan el recinto. Para Juntos Somos Río Negro, conducido por la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck, se trata de una ofensiva que busca un resultado veloz para terminar con la indefinición del oficialismo.

"Nosotros ya venimos con el antecedente de que propusimos eliminarlas en 2021 y eliminamos las PASO en Río Negro”, le explicó Di Giácomo a Letra P antes de dejar su provincia para concretar la presentación del proyecto que anticipó por el canal Diputados TV. “Creemos que siguen estando los mismos desencadenantes: nunca cumplió con los fines originales, los que la crearon no la usaron casi nunca y no se ha consolidado como algo igualitario para todos porque se desrvirtuó Se transformó en una gran encuesta porque perjudicia a terceras y cuartas fuerzas. Lleva y llama a la polarización y todo limitado a las dos principales fuerzas contendientes", detalló a este medio el exministro de gobierno de Weretilneck.

También podés leer El camino minado que deberá recorrer Kicillof si el Congreso suspende las PASO

Para el legislador, este intento puede ser el definitivo. "Hay que hacerlo este año. Prefiero que se plantee el tema y se decida ahora. Estoy en Río Negro y presentaré el proyecto entre jueves y viernes. Conversé con diputados de otros bloques que están de acuerdo, pero eso no quiere decir que vayan a co firmar el proyecto que voy a presentar", anticipó. "Ya quedó claro que no cumple la finalidad, pero si a eso le sumamos el costo que tiene para el año que viene y agregamos los negocios que se han sospechado con la impresión de boletas para pequeños partidos, creemos que sobran motivos para plantear la eliminacion y no la suspensión”, remarcó.

La mención de los costos para el año próximo no es patrimonio de Di Giácomo. El proyecto de Presupuesto 2023 que envió Massa la semana pasada tiene una partida de 55.000 millones de pesos para primarias, generales y eventual segunda vuelta. Tal como contó este medio, la partida tiene un incremento del 606% respecto a las ejecutivas de 2019. Si las PASO 2023 siguen en pie y continúan representando el 40% del total, insumirán 22.098 millones de pesos.

La cifra es considerada por los legisladores de distintos bloques como un guiño de Massa para reforzar el debate al que le faltaba un proyecto de ley. Di Giácomo aportará la pieza que faltaba y sumará respaldos esperados, como los integrantes del bloque Córdoba Federal, conducido por el gobernador Juan Schiaretti, que teje una serie de coincidencias institucionales con Carreras, su colega rionegrina. Una de ellas tiene que ver con las primarias. El proyecto del patagónico también interpelará a una gran parte del bloque oficialista, pero especialmente a los norteños y a los massistas, que consideran que “al menos” hay que debatir el tema antes de fin de año.

También podés leer Bajo lobby de provincias que quieren bajarlas, Massa les puso precio a las PASO

La sumatoria de coincidencias cosechó dos pronunciamientos urgentes. Uno de JxC y otro del bloque del PRO en Diputados. El bloque que lidera Cristian Ritondo se encargó de la coyuntura legislativa y apuntó a Di Giácomo sin nombrarlo. “El oficialismo necesita el apoyo de otras fuerzas en el Congreso porque hoy no cuentan con votos propios para hacerlo”, dijo y convocó a que “la sociedad rechace y le reclame a los otros bloques no oficialistas que no le hagan el juego al gobierno kirchnerista dándole los votos que le faltan”.