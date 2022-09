Macri y Bullrich cierran filas para enfrentar a Larreta en Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Exponentes de distintas tribus del ala dura de Juntos, Néstor Grindetti (Lanús), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) sellaron este lunes de manera pública el acuerdo político que habían iniciado hace 90 días. Fue durante una recorrida a una fábrica de General Las Heras, que ofició no sólo de escenario para mostrarse por primera vez juntos, sino también para anunciar un plan de gobierno con identidad bonaerense, en contraste con el proyecto que comanda el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta y tiene a Diego Santilli como protagonista para Buenos Aires.

Más allá del anuncio de gestión, en el que trabajan sus equipos técnicos con el fin de “construir un legado para la provincia” sin importar quién gane las elecciones de 2023, todas las lecturas políticas se centraron en las aspiraciones de cada uno de ellos de competir en la interna opositora y, luego, enfrentar al gobernador Axel Kicillof.

En principio, el intendente de Lanús lo hace con el respaldo de Mauricio Macri, el expresidente que si bien no aclaró sus pretensiones electorales para el año próximo viene ordenando parte de la contienda amarilla desde su regreso al centro de la escena de la oposición; mientras que el jefe comunal de Capitán Sarmiento y el senador de la Primera sección que comanda San Miguel se mueven en tándem gracias al apoyo explícito que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, les dio en un plenario reciente en Olivos.

Además de los tres dirigentes, el eje halcón parece cerrarse con la irrupción del diputado nacional Cristian Ritondo, quien, sin formalizar un acuerdo electoral con Macri y Bullrich, ya tiene fotos con ambos en su álbum de campaña.

“Es momento de que un intendente tenga la oportunidad de ser el próximo gobernador. La cercanía con el vecino y la gestión en nuestros municipios nos da la experiencia necesaria para llevar adelante un cambio real en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Grindetti después de la recorrida en Agroindustrias Baires, la mayor productora de alimentos para perros del país.

“Necesitamos un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales que la provincia de Buenos Aires necesita y no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana. Yo no quiero ser presidente, quiero ser gobernador. No uso a la provincia ni a sus ciudadanos para beneficio propio. Sé que puedo mejorarles su calidad de vida y para eso trabajo todos los días”, disparó De la Torre en un claro mensaje contra el jefe de Gobierno porteño y su elegido para la provincia, El Colorado.

Tal como adelantó Letra P, los equipos técnicos se dividieron en seis mesas de trabajo: educación, salud, seguridad y justicia, reforma del Estado, economía y agronegocios. En cada mesa participan expertos que trabajaron en el sector público y privado, algo que creen fundamental para la elaboración de la plataforma de gobierno teniendo en cuenta la mirada experta del territorio y la actividad.

Después de este anuncio público, los equipos se volverán a cruzar este martes en Lanús, con la presencia de Damián Bonari y José Donatti. El primero es un economista que dará su visión sobre el último Presupuesto de Kicillof y la coparticipación con los municipios, mientras que el segundo es el director general de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que expondrá sobre su área de especialización.