La UCR le tira a Alfaro con encuestas para apurar definiciones en JxC Tucumán

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) La Unión Cívica Radical (UCR) de esta provincia apura con mediciones propias al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, presidente del Partido por la Justicia Social (PJS), para que se reúna cuanto antes la mesa provincial de Juntos por el Cambio (JxC) y que defina el modo de selección de candidaturas para el año que viene, en consonancia con los lineamientos que decidió esta semana la mesa nacional de la coalición opositora. "Nuestros sondeos indican que la fórmula que aspire a la gobernación en 2023 deber ser encabezada por Roberto Sánchez (UCR), como candidato a gobernador, y que Alfaro lo acompañe como vice", le dijo a Letra P el legislador radical José Ricardo Ascárate, uno de los parlamentarios de mayor experiencia en la actual Cámara tucumana.

De acuerdo a este correligionario de estrecha confianza del exdiputado José Cano, que en la actualidad es responsable de parte del armado nacional de la candidatura a presidente del gobernador jujeño Gerardo Morales, los sondeos encargados señalan que Sánchez, jefe de la UCR local, supera al intendente en las mediciones. Ascárate precisó que el estudio no midió "una fórmula opositora, sino los nombres por separado", en competencia hipotética con el binomio oficialista que podrían integrar el gobernador interino Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, el jefe de Gabinete y mandatario en uso de licencia. "Los resultados señalan que a Sánchez le va mejor que al intendente. El diputado tiene unos puntos más de desconocimiento en el electorado, pero Alfaro detenta una imagen negativa superior", detalló.

Al mismo tiempo, el legislador radical destacó que el sondeo señala que el oficialismo está solo 10 puntos arriba de JxC. "Es un escenario inmejorable, se puede revertir, pero no hay que perder tiempo. Mucho antes de fin de año deberíamos tener definida la fórmula, porque diciembre y enero son meses de baja intensidad para la actividad electoral", reclamó. La reflexión de Ascárate refleja la inquietud que recorre a las filas cambiemistas tucumanas. Como contó este medio, la mesa local de JxC se encuentra paralizada desde febrero y el diálogo cortado entre Alfaro y Sánchez agita los peores fantasmas.

Este próximo sábado podría darse el primer acercamiento extraoficial de la mesa local de JxC. Esa noche habrá una cena en la Sociedad Rural de Tucumán, en el marco de la tradicional Exposición Anual del ruralismo provincial, para la que recibió invitaciones la totalidad de quienes integran el ámbito de decisión de la coalición. El presidente de la entidad rural es Sebastián Murga, del partido CREO que también forma parte del cambiemismo local y en agosto lanzó su candidatura a gobernador. Ascárate descuenta que de allí podría salir una fecha concreta para un encuentro que congregue a quienes integran la principal fuerza opositora tucumana.

El legislador radical consideró correctos los lineamientos que marcó la conducción nacional para dirimir candidaturas en las provincias en las que, como Tucumán, no rige un sistema de primarias a nivel local, y abogó para que no haya injerencia nacional en la disputa de las candidaturas. El dirigente integró la delegación que encabezó Alfaro y que en los primeros días de este mes mantuvo un encuentro en Jujuy con Morales, en donde se habló del escenario electoral 2023. El jujeño se mostró cauto en darle su apoyo para que pelee por la gobernación tucumana para evitar un desplante a su correligionario Sánchez.

Ascárate no es el único alfil boinablanca que quiere apurar el paso de la mesa provincial para evitar que las cuestiones locales terminen definiéndose en Buenos Aires. Manuel Courel, jefe de Gabinete de la municipalidad de Yerba Buena, también se manifestó en el mismo sentido. Se trata de uno de los dirigentes más cercanos al intendente Mariano Campero, que pisa fuerte en la interna partidaria. Además, no le sorprendió la bajada de línea nacional sobre el mecanismo para dirimir la fórmula que aspire a desplazar al peronismo de la Casa de Gobierno. "Hacía dos meses, por lo menos, que Campero estaba proponiendo ese método. Es más, hace dos semanas se reunió con expresidente Mauricio Macri y aprovechó para insistir en ese recorrido, así que no fue extraño que la conducción nacional haya marcado ese rumbo", manifestó a este medio.

Courel, cuyos consejos y opiniones son escuchados por Campero, señaló que desde hace varias semanas vienen generando señales para que se produzca el encuentro de la mesa provincial pero, en apariencia, no existiría la misma voluntad en algunos espacios de JxC. "Para nosotros lo esencial es que la fórmula se acuerde o se elija en Tucumán, eso debe quedar claro", subrayó a Letra P.

"Lo importante es que el proceso sea transparente, ya sea por consenso, compulsa de encuestas o una interna. El desafío es elegir lo que le convenga a todos los tucumanos y que todas las fuerzas de JxC estén adentro", cerró.

Quizás la cena del próximo sábado en la Sociedad Rural de Tucumán sea la oportunidad para que se conforme el grupo de WhatsApp opositor y para que Sánchez y Alfaro vuelvan a hablarse, al menos, en público. La alianza opositora tucumana está integrada por la UCR, el PJS de Alfaro, el partido CREO (de la Sociedad Rural tucumana y sectores del empresariado), el PRO y la CC-ARI.

En el arranque de esta semana, como informó Letra P, la titular del PRO, Patricia Bullrich; y sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR), Morales; de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro; y de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto; sentaron las reglas para definir candidaturas: en caso de que no haya consenso para definir las postulaciones, se apelará al uso de encuestas independientes; y si aún no hay acuerdo, habrá internas abiertas con los padrones de los partidos que integran la alianza y la participación de independientes que no posean afiliación a ninguna fuerza.