Candidaturas on demand: JxC formaliza las encuestas como métodos de selección

Después de mucho debate interno, Juntos por el Cambio (JxC) definió este lunes cómo será el mecanismo para dirimir las internas en las provincias en las que no hay Primarias Abiertas, Simultáneaslas y Obligatorias (PASO). A través de una resolución de la mesa nacional, la alianza opositora decidió que en esos casos los partidos que la integran deberán utilizar las encuestas disponibles como herramientas de decisión. De no llegar a acuerdos a través de esa vía, que formaliza la influencia que suelen tener los sondeos de opinión en las decisiones políticas, podrán celebrar internas cerradas.

El documento, al que tuvo acceso Letra P, establece que la primera opción debe ser la selección de postulantes mediante consenso sobre la base de lo que determinen “encuestas confiables e imparciales”. De no haber consenso de esa manera, los socios de JxC se comprometieron a realizar internas en las que solamente podrán participar las personas afiliadas a los partidos que integran la coalición. La medida definida para saldar la discusión sobre candidaturas corre para las provincias en las que no hay PASO, que son Córdoba, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.

Uno de los puntos más álgidos de la discusión, y que motivó que se estiren las definiciones, fue el camino a elegir en cuanto a quiénes estarían habilitados para votar en las internas. Cuando se planteaba hacerlas abiertas surgía la duda sobre el rol que podría tener el Frente de Todos (FdT). Los miembros más experimentados de la coalición sostenían que desde el oficialismo podían llegar a "jugar" para que gane el candidato menos competitivo.

Los candidatos que se ufanan de tener mayor apoyo en la sociedad, como el diputado Facundo Manes, quieren que en las internas voten todas las personas que quieran hacerlo, más allá de si están afiliadas o no, dado que sus chances de ser ungidos para las generales disminuyen si entran en juego los aparatos partidarios. No obstante, JxC teme una intromisión del oficialismo en la elección de sus candidaturas y optó por la posibilidad de elegir nombres por consensos a partir de las encuestas.

La resolución también estipuló que, en los distritos donde rigen las PASO, los partidos de JxC que no quiera ir a internas no podrá utilizar el nombre de la coalición. Es decir, esta regla regirá para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, La Pampa, Entre Ríos, Chubut, San Juan, Salta y Mendoza En cuanto al financiamiento, se estableció que el costo de las internas correrá por cuenta de los partidos, que no le reclamarán fondos al Estado para llevarlas adelante.

La decisión de buscar una forma de dirimir las candidaturas en las provincias en donde no se encuentran el instrumento de las PASO era algo que la mesa nacional de JxC debatía desde hace semanas. Como contó Letra P, en uno de los últimos encuentros en Río Cuarto, Córdoba, las máximas autoridades de los partidos decidieron que no podía procrastinarse más una definición. Allí fue cuando comenzaron las consultas entre las figuras provinciales para llegar a un acuerdo y avanzar con una herramienta que tenga el mayor consenso posible.

Por ese motivo, la titular del PRO, Patricia Bullrich, y sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, y del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, sentaron este lunes las reglas básicas para definir candidaturas. En paralelo, la mesa nacional de JxC reclamó que en cada provincia se conformen sus equivalentes para evitar de esta forma que alguno de los partidos pueda llevar adelante un acuerdo con otra fuerza sin consultar con sus socios políticos.

De ahí la decisión de Bullrich, Ferraro, Morales y Pichetto de dejar en claro que esperan de cada distrito un informe de situación completo antes del 15 de octubre. Impulsados por lo que sucedió en 2021 con aspirantes que compitieron por fuera del espacio, nadie dentro de la coalición opositora quiere que haya figuras que jueguen por afuera y así hacerle "la segunda" a los oficialismos provinciales.

Sin decirlo abiertamente, los popes de JxC buscaron con esto sacar de la cancha un argumento que podía ser utilizado como una excusa por partidos que buscan salir del espacio en momentos de que cualquier discusión interna es vista como un potencial quiebre de la coalición.