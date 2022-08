Sánchez le encuentra las ventajas a la crisis de gestión de Alfaro en Tucumán

TUCUMÁN (Corresponsalía) Los cuestionamientos al sistema de estacionamiento pago que rige desde hace un mes en 300 cuadras de San Miguel de Tucumán han puesto en la superficie una nueva instancia de enfrentamiento entre los dos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) que pretenden ser candidatos a la gobernación de la provincia el año que viene: el intendente capitalino peronista PRO, Germán Alfaro, y el diputado nacional y titular del radicalismo local, Roberto Sánchez, que renunció a la intendencia de Concepción el año pasado para asumir en el Congreso, como lo había prometido en la campaña.

En la disputa interviene también el oficialismo provincial, que mete una cuña en la pelea de sus rivales. El bloque peronista en el Concejo Deliberante de la capital tucumana, que ostenta la presidencia del parlamento local, realizó esta semana una conferencia de prensa en la que apuntó a los vicios de forma de la concesión del servicio para exigirle a Alfaro que declare la nulidad del contrato con la empresa adjudicataria, Tecno Agro Vial, una unión transitoria de empresas. "Al momento de la adjudicación la firma estaba concursada en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, algo que estaba prohibido en el pliego de convocatoria. Es una situación irregular a todas luces. No admite prueba en contrario. Es tan obvio, tan evidente", expresó Fernando Arturo Juri, presidente del cuerpo deliberativo.

A estas observaciones de forma se le sumaron otras que se conocieron recién una vez que se implementó el sistema, y que incluyeron un cruce entre el propio Alfaro y el gobernador interino Osvaldo Jaldo. Entre ellas, se cuentan que la empresa privada se queda con el 85% de la recaudación, que no se contempló la situación de alrededor de 650 cuidacoches y que no hubo excepciones para frentistas que carecen de garage o para quienes trabajan en servicios esenciales, como educación, salud y justicia. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referente de los denominados "trapitos", hace dos semanas sostiene protestas frente a la sede del municipio para pedir que el contrato se caiga, en línea con lo que pide el bloque de concejales peronistas.

Sin embargo, lo que parecía un conflicto municipal al que el gobernador y el intendente capitalino le subían el volumen para instalarse en el centro del ring pensando en la contienda provincial de 2023, derivó en una crisis donde se filtró la interna opositora. En los hechos, el cuestionamiento más duro al sistema que puso a rodar Alfaro se produjo en las propias filas de JxC. Precisamente de Concepción, el municipio más importante del interior tucumano, que hasta diciembre pasado condujo Sánchez.

El jefe radical, que como Alfaro no oculta sus intenciones de ser candidato a gobernador por la alianza, trabajó en estos meses junto a su sucesor, Alejandro Molinuevo, para la implementación de un sistema de estacionamiento medido que se presentó esta semana y que está en las antípodas del que dio a luz Alfaro. En Concepción se aplicará el sistema por medio de un convenio con la Universidad Nacional del Oeste de Buenos Aires y regirá solo en el microcentro, para agilizar la circulación de vehículos. Además, del total de lo recaudado, un 70 % quedará para el municipio, el 25 % para la contraparte y un 5 % para los comercios adheridos que cargarán crédito (en tarjetas y aplicación de teléfonos) para el uso del sistema. La universidad tomará mano de obra local para su implementación.

"No queremos hacer olas para que no sea tan evidente que las decisiones políticas y económicas, para un mismo servicio, fueron muy distintas, pero los hechos son incontrastables. En nuestro caso, se hizo prevalecer la presencia del Estado y no se persigue un fin recaudatorio que, en este caso, también favorece al municipio. Son dos miradas diferentes de gestión que pesarán a la hora de decidir quién será el candidato a gobernador opositor el año que viene", reflexionó ante Letra P un radical que acompaña a Sánchez en la presidencia de la UCR local y que en estos meses trabaja para cerrar acuerdos con figuras partidarias y extrapartidarias de municipios del interior. Por abajo, el equipo de comunicación de Sánchez se encargó de que la información llegara a la mayor cantidad posible de medios, periodistas y a la militancia partidaria.

Mientras, Alfaro, que en las últimas horas se llamó a silencio, resiste los embates, ensaya explicaciones y promete contemplaciones a través del secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza. "Los frentistas van a tener cuatro horas diarias, de lunes a viernes, bonificadas al 100%. El resto del día, la tarifa será al 50%", señaló. Aún no se implementaron estas medidas.

A los cuestionamientos que llueven sobre el municipio capitalino se le sumó la posición de concejales de Fuerza Republicana, el partido del legislador Ricardo Bussi, de los municipios de Banda del Río Salí y Alderetes, que repudiaron el sistema por discriminatorio. "Incrementan de manera excesiva los costos de traslado para los habitantes del interior que deben concurrir a San Miguel de Tucumán a trabajar", señalaron en un documento.

Además, el legislador provincial Gerardo Huesen, del mismo partido, presentó una nota pidiendo al Defensor del Pueblo de la provincia que interponga una medida cautelar para la suspensión del estacionamiento medido.