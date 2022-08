Con el Bulldog y Pampita, un ruralista se lanzó a la gobernación de Tucumán

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) La interna en Juntos por el Cambio (JxC) de Tucumán sumó un nuevo precandidato a la gobernación que le disputará ese lugar al peronista PRO Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, y al diputado y jefe de la UCR local, Roberto Sánchez, ambos lanzados de lleno en la carrera para encabezar la fórmula que enfrentará al oficialismo en junio del año que viene. Se trata de Sebastián Murga, integrante del partido CREO y presidente de la Sociedad Rural provincial.

El tapado del sector de la actividad agropecuaria y el empresariado tucumano arrancó su campaña con un acto en Yerba Buena, en donde estuvo acompañado este martes por las principales figuras nacionales del socio que se sumó a JxC en 2021, Republicanos Unidos. En el predio Las Cañas estuvieron el diputado Ricardo López Murphy, el dirigente y funcionario del gobierno porteño Yamil Santoro y el legislador capitalino Roberto García Moritán, quien llegó a la provincia junto a su esposa Carolina "Pampita" Ardohain y su hija Ana.

CREO nació a fines de 2020 y el año pasado se sumó a la versión tucumana de Juntos por el Cambio. La performance histórica de la oposición en las elecciones legislativas le permitió ingresar al Congreso en la lista que encabezó Sánchez a una de sus integrantes, Paula Omodeo, parte de una familia relacionada con la construcción pública y privada.

Con Murga en carrera, el escenario cambiemista suma un tercero en discordia. Lo sufre en especial Alfaro, quien hasta las legislativas del año pasado suponía que nada se interpondría en su intención de ser el candidato opositor el año que viene. Hoy, ante la falta de acuerdo en una mesa para definir candidaturas, la candidatura se le hace cuesta arriba, mientras la mesa nacional de la coalición sugirió resolver la falta de consensos con una encuesta o, si el desacuerdo persiste, con internas en las que estarían habilitadas para votar las personas afiliadas a los distintos partidos de JxC más independientes.

"Vengo a ratificar lo que dijimos desde el primer momento. La esperanza me motiva. Queremos ser los actores confiables que nos ponemos a disposición de la sociedad. No venimos a sacarle el lugar a nadie, pero perdería mi honor y mi dignidad si no diera este paso", dijo Murga en el acto de su lanzamiento. López Murphy, el exministro de Fernando de la Rúa y el referente más liberal de JxC, señaló que el empresario tucumano encarna el ideario de su fuerza. "Nuestros ejes de campaña serán las propuestas e ideas para generar una masa crítica que movilice a la opinión pública. Solo así podremos dar vuelta esta decadencia para que los gobiernos exhiban gobernantes probos e íntegros", subrayó el Bulldog.

García Moritán, el alfil de López Murphy para disputar la sucesión del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, coincidió en que el ruralista tucumano es el candidato más idóneo de la oposición para enfrentar al oficialismo. Al finalizar el acto, Omodeo sostuvo que “el proyecto de CREO es transformar Tucumán, llegar a la Casa de Gobierno, a los municipios y a las comunas". Para plantearse ese ambicioso proyecto, la diputada afirmó que confía en un "equipo de personas dispuestas a ponerse al servicio y ser candidatos en 2023".

"No podemos seguir permitiendo que los tramposos ocupen los espacios", dijo en línea con López Murphy.

En el acto al aire libre bajo la noche tucumana, CREO también anunció que el empresario José Manuel Paz, exministro de la Producción durante la gestión de José Alperovich, será candidato a intendente en Tafí del Valle, el destino premium de Tucumán para el turismo. Al día siguiente del acto, Santoro, Moritán y López Murphy mantuvieron reuniones con referentes del empresariado de distintas actividades.