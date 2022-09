Macri, igual que Bullrich: el ataque a Cristina "es algo individual"

Después de repudiar el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri endureció su discurso y, al igual que la titular de PRO, Patricia Bullrich, consideró que el atentado que sufrió la vicepresidenta cuando el ingresaba a su casa en el barrio de Recoleta fue un acto “individual” de "un grupo de loquitos" que no tiene componentes políticos de fondo.

"Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente”, sostuvo el fundador del PRO, quien la semana pasada no descartó la posibilidad de verse cara a cara con la titular del Senado, pero puso una condición: “La Constitución sobre la mesa, sí”.

Tras el intento de magnicidio de la expresidenta, ocurrido el 1° de septiembre, Macri expresó su “absoluto repudio” por lo sucedido y pidió “el esclarecimiento por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad”. Sin embargo, 17 días después parece haber repensado su mensaje inicial y se manifestó en sintonía con la exministra de Seguridad, quien en ese entonces acusó al presidente Alberto Fernández de convertir “un acto de violencia individual en una jugada política”.

En declaraciones al canal LN+, el expresidente minimizó lo acontecido y comparó el momento en que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a la cara de Fernández de Kirchner con una serie de situaciones que atravesó durante su gestión.

“Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia (Vidal) en Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. O en (Villa) Traful tiempo después", dijo en alusión a las pedradas que recibieron vehículos oficiales en 2016 durante actos de su gobierno, tanto en la ciudad costera como en la Patagonia.

Tras ese comentario, recordó la noche del ataque a la vicepresidenta y aseguró que “no lo podía creer". Además, remarcó que "instantáneamente" apareció "el alivio" de que "no había pasado de un intento" de asesinato.

"Yo creo que el atentado existió, sucedió. Es importante que todos tomemos en serio lo que está pasando y que bajemos el nivel de agresión y de personalización”, afirmó el líder del PRO, quien aún no define si competirá por un segundo mandato en las elecciones de 2023.

En medio de los rumores sobre una conversación con CFK, Macri sostuvo que “el diálogo es algo fundamental en la sociedad", aunque evitó contestar en particular a esa pregunta.

"Ojalá hubiese una sinceridad, un reconocimiento, un autocrítica. Todas las conversaciones que he tenido con ella han sido frustrantes", rememoró, pero insistió en que “le contestaría un llamado telefónico a Cristina”.