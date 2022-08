Corpacci le marcó la cancha a Jalil y les dio vida a las PASO en Catamarca

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El oficialismo de Catamarca se sostiene en dos espacios que se necesitan, aún con diferencias, cuyas caras visibles son el gobernador Raúl Jalil y la senadora Lucía Corpacci, exgobernadora y de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad política no está exenta de tensiones y una de esas divergencias se hizo evidente en estos días. En el foco del debate quedó la realización o no de las primarias provinciales, que el mandatario busca suspender para facilitar el adelantamiento de los comicios de 2023. Sin embargo, la fricción de fondo tiene que ver con quién tendrá la lapicera para la conformación de las listas el año que viene.

Tras la asunción del saliente ministro de Gobierno Jorge Moreno como presidente del Tribunal de Cuentas, Corpacci fue abordada días atrás por varios medios y sentó su postura en relación a las PASO. "Para mí, son una herramienta electoral muy importante", definió la legisladora y recordó que durante su gestión se promovió el proyecto para adherir en la provincia a la normativa nacional.

A sabiendas de que su opinión iba en contra de las aspiraciones de Jalil de saltear esta instancia el año próximo, la exmandataria hizo una advertencia en relación a los plazos que prevé la legislación local y que, según su parecer, deberían modificarse. "Si quisiéramos votar en marzo, las PASO deberían ser en diciembre, en medio de las fiestas de fin de año, lo que haría todo muy engorroso. Una buena posibilidad sería acortar los plazos entre las PASO y las generales, creo que sería una buena opción", remarcó Corpacci, en alusión a la intención de Jalil de votar antes de que llegue el otoño y dejando una puerta abierta a una salida intermedia. La legislación electoral catamarqueña establece que el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones primarias con 60 días de antelación, y que estas deben realizarse como mínimo 90 días antes de las generales.

Con todo, Jalil, que estaba a unos metros, pudo respirar con alivio cuando a la exgobernadora le preguntaron sobre la reelección del mandatario. "Me parece lógico, siempre dije que dos mandatos son los que hacen falta para poder concretar lo que uno quiere, más cuando viene de un período como la pandemia. Las obras recién las están empezando a ejecutar y a uno le queda el sabor amargo de no poder cumplir con todo lo que le prometió a la ciudadanía", señaló Corpacci. Un guiño inesperado en medio de la ola de rumores que hasta señalaban que la senadora pretendía volver al poder en 2023.

La pregunta que circula por estas horas en las filas del peronismo es por qué se movió así Corpacci. Un diputado provincial peronista de rodaje y experiencia consultado por Letra P no dudó en considerar como una "marcada de cancha" de la senadora por los movimientos de Jalil respecto de las elecciones de 2023, sin haberlo consensuado con ella. "Sorprendió porque ni sus más allegados sabían lo que iba a hacer Jalil", reflexionó el legislador, quien vinculó los dichos de la senadora con las declaraciones previas de Gustavo Saadi, el intendente de la capital provincial. "Las primarias son una herramienta muy útil y que todavía puede pulirse. Lo importante es que no sea una mesa única la que decida los candidatos", había dicho el jefe capitalino, poniendo la lupa sobre los ámbitos de definición de las listas para 2023.

Saadi forma parte del espacio de Corpacci y en una entrevista radial aclaró su postura, para sorpresa de sus socios del oficialismo. "En los años que tuve y tengo de experiencia, cuando no estaban las PASO se elegían los candidatos en esas mesas de consenso en donde participaban cinco personas. Las primarias vinieron a democratizar ese proceso", amplió.

"Creo que no está en duda una posible reelección de Jalil, pero se discutirá de ahí para abajo todas las candidaturas", opinó una fuente legislativa del peronismo a este medio.

Frente a este nuevo escenario, el gobernador anunció que armará una mesa de diálogo con la oposición para decidir qué pasará con las primarias. "Se puede trabajar en algo opcional, lo vamos a trabajar tranquilos. Una posibilidad es que sean opcionales, como en La Pampa, o que si los partidos políticos nos ponemos de acuerdo no haya PASO y dejamos de gastar dinero en un momento muy complejo", sostuvo luego de participar en un acto. Para dejarlo en claro, cerró: "Puse un equipo de trabajo a hablar con los partidos políticos para ver si es necesario un cambio y si no, no habrá modificaciones".

Ante la mención de una instancia de diálogo con la oposición, el presidente del PRO catamarqueño, Carlos Molina, no dejó pasar la oportunidad y grabó un video dirigido a Jalil, en donde le reclama que considere convocar a las primarias, como reclama todo el arco opositor.

"Todo los planteos -en el propio oficialismo- están desnudando una interna adentro del gobierno. Tiene un problema serio, gobernador; no solo con la oposición, sino con los propios, y si no los soluciona, no tan solo su partido lo llevará puesto a Ud. sino a todos los catamarqueños", expresó el exdiputado provincial.