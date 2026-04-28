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Salariazo en Santiago del Estero: el gobernador Suárez anunció un bono de $600.000 por el Día del Trabajador

El sucesor de Gerardo Zamora sigue la línea que marcó el jefe del Frente Cívico. La apuesta para dinamizar la economía local a través del bolsillo estatal.

Por Letra P | Periodismo Político
Salariazo en Santiago del Estero: el gobernador Suárez anunció un bono de $600.000 por el Día del Trabajador

Salariazo en Santiago del Estero: el gobernador Suárez anunció un bono de $600.000 por el Día del Trabajador

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo del personal estatal provincial, que incluye el pago de sumas extraordinarias entre las que sobresale un bono de $600.000 por el Día del Trabajador, que se celebra este viernes 1° de mayo.

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Durante el mensaje anual que los mandatarios santiagueños brindan todos los 27 de abril, fecha en la que se celebra la autonomía provincial dictada en 1820, el heredero de Gerardo Zamora dio detalles del salariazo en el Norte Grande y confirmó que quienes revistan en la administración pública percibirán un bono por el Día del Trabajador de $600.000, que estará disponible a partir de este jueves 30 de abril.

El bono se suma al pago de haberes correspondientes al mes en curso, previsto para los días 28 y 29, respetando el cronograma habitual.

Salariazo en Santiago del Estero

En su primer mensaje anual, tras asumir en el Ejecutivo el 10 de diciembre pasado, Suárez también anunció la implementación de un bono aguinaldo por un total de $1.200.000, que será abonado en dos tramos iguales de $600.000 durante los meses de junio y julio.

Por otra parte, ratificó la continuidad del bono de fin de año, el cual se pagará en tres cuotas, aunque el monto será definido y anunciado más adelante.

elías suarez

Al referirse al alcance de estas medidas, Suárez subrayó su impacto directo en la economía provincial, destacando que los recursos destinados a los trabajadores “se transforman en consumo, impulsando el comercio, fortaleciendo a las pymes y generando mayor actividad económica”.

En esa línea, sostuvo que la política salarial no solo apunta a acompañar a la planta estatal, sino también a dinamizar el mercado interno y sostener el desarrollo productivo en todo el territorio provincial. “Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local”, afirmó.

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