Pinedo: “El Presidente se retiró del ejercicio de la presidencia”

El referente del PRO y expresidente interino, Federico Pinedo, apuntó contra la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) y denunció que, con los últimos cambios ministeriales ,que provocaron el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, el presidente Alberto Fernández “se retiró del ejercicio de la presidencia”. “Nadie sabe para dónde vamos”, aseguró.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas (NA), el exsenador manifestó tener “serias dudas” de que el flamante ministro de Economía pueda aplicar un “plan de estabilización y crecimiento”. “Massa o cualquiera podría generar una solución de la crisis Argentina si tuviera la convicción, el coraje y el equipo para hacerlo. No tiene todo eso”, sentenció.

A pesar de que algunas medidas que anunció Massa se enmarcan dentro del discurso de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), Pinedo consideró que se debe aplicar un rumbo económico similar al “plan real de Brasil, el plan desinflación de Israel, el plan austral de (Raúl) Alfonsín y el plan de convertibilidad de (Domingo) Cavallo” para bajar la inflación, pero lamentó que “no se va a dar casi ninguna” de esas medidas bajo la presidencia de Alberto Fernández.

“Hay que hacer un cambio de régimen muy importante. Hay que creer en la capacidad de los argentinos de trabajar en libertad; hay que creer más en las reglas y la arbitrariedad de los funcionarios. Hay que buscar que la Argentina sea solvente en el largo plazo. Hay que construir confianza de una moneda, bajar impuestos y hacer que la gente que trabaja en la informalidad pueda pasar la formalidad con un sistema laboral nuevo. Todas estas cosas juntas, que están en nuestro plan de estabilización y crecimiento, no se va a dar casi ninguna”, agregó.



En cuanto a la actualidad de la oposición, Pinedo lamentó los últimos cruces de la oposición a partir de las dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra algunas figuras del PRO, como los diputados Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo. “Uno tiene una sola energía y la tenés que aplicar a lo importante de lo que querés transformar. Las discusiones internas son un mal lugar para poner la energía”, declaró y reconoció coincidir con Carrió en su mirada crítica de que “la salida de la Argentina venga de la mano de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y Sergio Massa”. “Massa es parte del problema, y no de la solución. Él tiene una mirada de capitalismo de amigos que no es nuestra mirada”, profundizó.

De cara las elecciones de 2023, el exsenador sostuvo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, “tiene características que coinciden con la necesidad del momento”, como “convicción, coraje y decisión” ya que la actualidad nacional “requiere una respuesta rápida y contundente”. En cuanto al rol del exmandatario Mauricio Macri, sostuvo: “Si quiere ser candidato, tiene una posibilidad. Lo veo totalmente dedicado a tres temas: la unidad de JxC, ganar la elección y hacer el cambio profundo que se necesita”.

Por último, Pinedo desestimó la posibilidad de alcanzar una alianza con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, porque no ve “que él esté buscando participar” de la primaria de JxC ya que “parece que Milei quiere tener su propio camino”. “En la gente trabajando con reglas; en la libertad de iniciativa; en la potencialidad de la gente interactuando en libertad y bajo la Ley; la estabilización económica; todo eso lo compartimos. Sus ideas sobre los órganos, los bebés y todas esas cosas no compartimos”, analizó y completó: “Tiene que hacer su carrera política, tiene que representar a una cantidad de gente. Una vez que lo haga, supongo que lo que aportaría sería diálogo para hacer todas estas cosas y apoyo parlamentario”.