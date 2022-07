La agenda del Norte Grande sigue con el gasoil y los planes entre ceja y ceja

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) Los ocho gobernadores oficialistas y los dos de la oposición que integran la región del Norte Grande lograron mantener la unidad de objetivos, tras el cimbronazo que se produjo en el Gabinete por la renuncia del ahora exministro de Economía Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis. La primera señal de la 11° Asamblea de los jefes territoriales fue respaldar a la nueva integrante de la Casa Rosada, pero mantienen vivos los reclamos que vienen blandiendo sin distinciones partidarias desde hace semanas para que se solucione el faltante de gasoil y que la administración de los planes sociales pase a manos de los gobiernos provinciales.

En la Casa Rosada se puso en duda este fin de semana la realización del encuentro que se concretó en Formosa este martes, por el enfrentamiento a cielo abierto -escenificado en los actos por separado por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón- entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, atizado por la renuncia de Guzmán en medio del discurso de la expresidenta. La designación de Batakis, los mensajes en clave de respaldo de los mandatarios de la oposición, del NOA y NEA, calmaron las ansiedades y la asamblea se confirmó.

De ahí en más, se puso en marcha un operativo para garantizar que a Formosa asistieran todos los gobernadores, a diferencia de lo que sucedió en el anterior encuentro en Tucumán, en donde el jujeño Gerardo Morales y el salteño Gustavo Sáenz enviaron a sus vices. Mientras, la Casa Rosada buscó garantizar el mayor número posible de ministros.

En rigor, el lunes por la noche, al menos seis mandatarios arribaron a Formosa y hubo una cena informal. La asamblea se realizó este martes en el salón de un hotel de una cadena internacional desde las 11, y el primer mensaje del encuentro, en la voz del jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue respaldar a Batakis. Después, deliberaron por dos horas a puertas cerradas hasta que el contenido del cónclave se hizo público en una conferencia de prensa. En el contacto con la prensa, el jefe de Gabinete destacó la trayectoria de la flamante ministra y dijo que "técnicamente es impecable". "Con ella hablamos varias veces de un plan de desarrollo en el Norte, tenemos desde su trabajo en Interior, la mejor relación. Nos genera las mejores expectativas. Le quiero agradecer a los gobernadores, oficialistas y opositores, el respaldo para ella. Necesitamos generar diálogo y consenso. Porque Argentina saldrá adelante con trabajo y producción", afirmó.

El temario analizado incluyó 21 puntos, pero hubo dos en los que se hizo hincapié y en los que se insistió como mensajes para la Casa Rosada. Por un lado, que se resuelva el faltante de gasoil que aún se hace sentir, en especial, en las provincias que están en pleno desarrollo de actividades productivas, como en Salta, Tucumán y Jujuy, con la zafra de la caña de azúcar y la cosecha del limón. Por otro, que los planes sociales, como el Potenciar Trabajo, sean administrados íntegramente por los gobiernos provinciales. Letra P dialogó con funcionarios de áreas sociales de Salta y Tucumán, quienes admitieron desconocer las cifras de planes que dependen de los movimientos sociales y que se manejan de manera autónoma. "Esta atomización no le hace bien a nadie, porque así es imposible coordinar trabajos", reflexionó uno de los funcionarios.

Manzur insistió en que el Gobierno realizó acciones que en los próximos días darán solución a la escasez de combustible y recordó que se adoptaron dos medidas, la quita de impuestos a las importaciones y el aumento en el corte de biodiesel. Tal vez para no tropezar dos veces con la misma piedra, no confirmó una fecha para que la situación del faltante de gasoil se resuelva, pero dijo que "se irá normalizando progresivamente". Capitanich, uno de los más comprometidos en la solución de este tema, se mostró confiado en la llegada de embarcaciones con el fluido necesario. "Como la demanda no crece en la misma proporción y hay abastecimiento programado, se supone que eso tendería a regularizarse definitivamente", se esperanzó.

El primer tramo a puertas cerradas de la reunión se destinó a una videoconferencia con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, en la que se dialogó sobre posibles inversiones en el norte argentino para potenciar las economías regionales. Zamora explicó luego que una delegación de gobernadores viajará a ese país probablemente entre el 27 y 30 de septiembre. En los primeros días del mismo mes se concretará en Chaco la Primera Expo Norte Grande, también con la idea de mostrar el potencial productivo de cada provincia. Otros puntos tratados fueron pedir que finalicen y se extienda la red de los gasoductos del NOA y NEA, y se avance en acuerdos para que la región, con apoyo de la Nación, pueda acceder a financiamiento internacional para obras de infraestructura relacionadas con energía y la actividad comercial. Entre ellas, el Corredor Bioceánico Norte para unir el Pacífico y el Atlántico sin tener que hacerlo por la zona núcleo del país.

El anfitrión, Gildo Insfrán, recibió a sus pares de Jujuy y Salta, a Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y presidente pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; a Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones. Además estuvieron Manzur y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Daniel Scioli, de Desarrollo Productivo; Matías Lammens, de Turismo y Deportes; y Juan Zavaleta, de Desarrollo Social. La comitiva, en la que no participó ninguna mujer, se completó con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, que también destina fondos y asistencia para las provincias.

Los jefes provinciales evitaron cualquier tipo de definiciones políticas, en relación a la crisis entre los Fernández, para preservar la unidad del bloque. Sí se espera que en Bariloche, el 27 de julio, cuando se reunirá la Liga de las provincias, que en la cita del Chaco congregó a dos gobernadoras y 15 gobernadores, surja un documento de alto contenido político. En tanto, la próxima reunión del Norte Grande será en Jujuy el martes 23 de agosto.