Carrió quiere ampliar la CC y sumar un lilito en el Concejo santafesino

SANTA FE (Corresponsalía) Elisa Carrió expande la Coalición Cívica (CC) con un trabajo meticuloso en la provincia. Entre declaraciones que provocan verdaderos terremotos políticos, cuela, de a poco, dirigentes para ocupar lugares y ganar músculo. A la jefa del partido, la exdiputada Lucila Lehman, sumó en diciembre pasado una banca en la Legislatura. Se trata de Sebastián Julierac, quien reemplazó en la Cámara baja al PRO Gabriel Chumpitaz, que escaló al Congreso luego de las elecciones de medio término. Con ese truque, Lilita se hizo de un monobloque que le tributa directamente y ahora quiere pisar con más fuerza en la capital provincial.

Con esa misión, ya salió a la cancha - y a recorrer los barrios - un seguidor fiel. Se trata de Mauricio Amer, vicepresidente del partido, asesor de Julierac en la Legislatura, e integrante de la mesa cambiemista a nivel local, que para 2023 busca ganar una banca en el Concejo de la capital provincial. En las últimas semanas compartió actividades con el diputado celeste por el partido Uno, Walter Ghione: “Siempre que sea una actividad de JxC, nosotros nos sumamos”, cuenta. Sin embargo, antes de entrar definitivamente en la competencia electoral, deberá enfrentar una primera prueba. Será a fin de año, cuando el partido de Lilita renueve las autoridades en la provincia.

En diálogo con Letra P, Amer dice que la estrategia de la CC es trabajar por la unidad, el fortalecimiento y la ampliación de JxC. Sin dar nombres, sostiene que aún hay margen para ampliar la coalición y que hay diálogo amable con todos los partidos, incluso con algunos dirigentes del Partido Socialista, a quien Carrió fustigó duramente en su última visita. Es que los dichos de Carrió, sostiene Amer, “ya se hablaron” y “son cosa del pasado”.

-¿Cuál es el desafió de la CC en la provincia?

-Lo más importante es que ganamos la elección como JxC y tenemos que fortificar esa alianza para volver a ganar. Nosotros tenemos el caballo ganador. No lo podemos dejar de lado para armar otro. Hay que jugar ahí adentro. ¿Para qué ir a un frente de frentes si se puede fortalecer JxC?

-¿Fortalecer con quiénes?

-Con quienes se pueda llevar adelante un cambio de esta situación calamitosa que está viviendo el país y la provincia con el gobernador Omar Perotti. No te voy a decir con este sí, o con este no, estamos hablando con todos. Tiene que haber valores compartidos, para que no sea un rejunte.

-Entre los candidatos y las candidatas posibles del PRO y la UCR para la gobernación. ¿Tienen favoritos?

-No, falta mucho todavía para tomar esas definiciones.

-¿Coinciden con los dichos de Carrió respecto del PS?

-No fueron sobre el PS, sino sobre algunos dirigentes en particular. El Partido Socialista tiene grandes figuras jóvenes, muy interesantes.



-¿Esas declaraciones les complicaron las negociaciones a nivel local?

-No, pueden haber afectado a algunos, pero ya pasó, ya tuvimos mil reuniones, no me despego pero no voy a volver a salir con este tema.

-La CC hoy no ocupa ninguna banca en el Concejo de Santa Fe. ¿Es un proyecto para 2023?

-Sí, hoy no tenemos ningún concejal, pero tenemos muy buena relación con todos los concejales, con Adriana Molina (UCR), con Sebastian Mastropaolo (PRO). Todos integramos la mesa de JxC en Santa Fe, que es amplia, y estamos enfocados y con mucho compromiso para aportar ideas y proyectos. Para cambiar la realidad hay que ocupar los lugares, uno hace política para transformar la realidad de los vecinos y es eso lo que queremos hacer. Hoy recorremos los barrios de la ciudad, donde vemos gente con muchísimas necesidades, que no come, y estamos ayudando mucho pero desde una banca en el Concejo es aún mucho más lo que se puede hacer para cambiar esa realidad.