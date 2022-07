Javkin rompe las fronteras de Rosario y lleva su foro a la capital provincial

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El intendente Pablo Javkin avanza en su objetivo de romper las fronteras de Rosario y jugar a otra escala. En ese plan, continuará en unos días con el ciclo llamado Foro para la reconstrucción que inició en casa y luego llevó a Reconquista, el norte de la provincia. En la primera quincena de agosto desembarcará en Santa Fe, la ciudad capital; es de esperar que lo acompañe su par capitalino, Emilio Jatón.

Javkin empezó con este formato en abril en el salón Metropolitano, en Rosario. El foro prevé trabajar problemáticas santafesinas mediante la participación personalidades de la política, científicos, referentes sociales de la educación, de la producción y el trabajo. En junio viró para el norte, siempre con el mismo desafío.

Al rosarino le sirve para vender su sello, el estilo que quiere pregonar, pero también para comprometer a futuros aliados en una eventual competencia por la gobernación. En Rosario sumó intendentes, dirigentes y al diputado nacional Mario Barletta, ganador junto a Carolina Losada de las intermedias nacionales. En Reconquista se sentó al lado del senador Dionisio Scarpin, la pata restante del trío vencedor.

Entrar en Santa Fe es, para Javkin, una oportunidad de volver a mostrar su sintonía fina y virtual alianza con Jatón. A ambos los caracteriza un presente similar: al salir de la pandemia, tienen la necesidad, y el deseo, de abrazarse a la gestión y posicionarse a futuro desde ahí.

Mientras, por ejemplo, el diputado Maximiliano Pullaro se concentra en una oposición dura, durísima al gobierno de Omar Perotti, Javkin apuesta sus fichas ahora al anuncio permanente de obra pública y apertura de licitaciones de servicios centrales para la ciudad más poblada de la provincia. Además de la inseguridad como dificultad permanente, el rosarino tiene especial atención en la no caída del servicio de transporte.

El formato del foro en la capital será similar a los anteriores, pero aún no tiene definido a los expositores. Sería el 5 o 12 de agosto en lugar a confirmar. Además de la actividad en sí, al intendente le serviría para mostrar volumen político en pos de la reconfiguración del arco opositor.

En ese sentido, Javkin insiste y promueve la creación de un nuevo frente “a la santafesina”. No Frente Progresista ni Juntos por el Cambio. En ese sentido, si bien ya movió sus fichas, no deja de observar las dificultades para consumar el armado. Por ese motivo, no descarta jugar con la ficha de una tercera vía.

Como contó Letra P a principios de año, el jefe del Palacio de los Leones le compartió a su equipo sus intenciones de ser candidato a gobernador. Atento a la situación delicada del país y la bronca que impera contra la política en general, se esfuerza en no hacer una de más y focalizarse en la gestión como vidriera central para un eventual 2023 a gobernador.