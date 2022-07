Grabois, a los gritos contra el Gobierno: "Están dormidos, en un cumple"

Una vez que el Frente de Todos (FdT) parece lograr acallar las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, surgen tensiones que vuelven a amenazar a su unidad, pero esta vez desde las bases que lo votaron en 2019. El dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, hasta hace no mucho un asiduo visitante al despacho de la vicepresidenta, confesó que está "decepcionado" con la gestión. Fue la palabra más suave que usó en un rosario de críticas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Hay que despertar al Gobierno. Están dormidos, están en un 'cumple’. Ellos tienen papas fritas, quieren chizitos, quieren la torta y la gente está cagada de hambre. No se dan cuenta de que esto así no va más", lanzó en el marco de una protesta en el puente Pueyrredón junto a movimientos sociales y organizaciones de izquierda que exigen mejoras económicas y sociales y la implementación del Salario Básico Universal, una iniciativa ya rechazada en la Casa Rosada por falta de fondos, para atender la pobreza y la indigencia.

A medida que la administración del FdT no logra contener la inflación, que en junio llegó al 5,3% y que en julio amenaza con rondar el 7%, Grabois alertó: “Si no toman una medida distributiva para la gente, no hay forma que en este país exista gobernabilidad”. “Tienen que estar más preocupados por eso que por cómo reacciona algún especulador financiero", agregó y le exigió al Presidente cumplir con "lo que dijo de empezar por los últimos". "A los primeros les está yendo bien y a los últimos les está yendo mal", lanzó para criticar la promesa de campaña del jefe de Estado.

También podés leer Unidad Piquetera y la UTEP aceleran conversaciones para salir juntas a la calle

Junto a otras figuras que desde hace semanas protestan contra el Gobierno en distintos puntos del país, Grabois cargó muy duro contra Fernández, al recordar a los gritos que fue votado “para que haya menos pobreza, no para que haya más”. “Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercado. Vení y calmanos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, afirmó el dirigente social, desde uno de los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires que se cortó por la protestas.

“Alberto, mirá a lo que llegamos: a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, le reclamó directamente al Jefe de Estado.

También podés leer Los movimientos sociales buscan calor en la calle para descongelar el Congreso

A pesar de la buena relación que mantiene con Cristina Kirchner, Grabois manifestó que “el problema” de la exmandataria con la Justicia, que comenzó un nuevo capítulo en su serie de quejas contra la Corte Suprema, “no es problema” de la ciudadanía, como así tampoco lo es “el problema de los grandes políticos” o la “persecución” que sufren las organizaciones sociales. “El principal problema es la miseria que hay en este país”, declaró.

Este miércoles, organizaciones sociales, movimientos de izquierda y algunos sindicatos volvieron a salir a la calle para exigir mejoras sociales y económicas. A medida que se extienden, las mismas representan un problema para la Casa Rosada porque empiezan a sumarse a sus reclamos sectores que hasta hace no mucho tiempo apoyaban al Presidente. El propio Grabois sostuvo la semana pasada que está “latente” la posibilidad de abandonar el FdT, pero adelantó que para ello primero tendrá que “evaluar lo que hace el conjunto de la coalición".