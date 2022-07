Docentes agitan un paro y a Perotti le crecen conflictos salariales

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Los gremios docentes de esta provincia amasan un conflicto ante la respuesta negativa del gobierno de Omar Perotti de reabrir la paritaria salarial luego de que la inflación triturase lo acordado en marzo y que fijaron revisar en septiembre. El pedido formal para que adelanten pagos del aumento no encontró eco en la provincia, por eso decidieron, tanto la docencia pública nucleada en la Asociación de Magisterios Santa Fe (Amsafe) como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) dar tiempo hasta que pase el receso invernal en 10 días. Si no hay respuestas para la primera semana post vacaciones, descuentan que impulsarán medidas de fuerza.

De esta forma, empieza a armarse un frente de tormenta en un tema que el gobernador creía saldado tras un buen acuerdo salarial. Lo mismo le ocurrió con el Sindicato de Trabajadores Municipales (Festram) que acaban de decidir un paro al no ser recibidos por las autoridades provinciales. En tanto, los gremios de la administración central, ATE y UPCN, de armonioso vínculo con el gobierno, no tensaron la situación más allá de pedir revisar los números. Mientras la bola de nieve gremial se hace grande, Perotti intenta estirar la discusión docente hasta septiembre, cuando se fijó la revisión, que recién tendría impacto en octubre o noviembre.

Justamente lo que le reclaman los gremios es que al firmarse la paritaria aún no se había acelerado la inflación e incluso no se conocía aquel desbocado 6,7%, récord histórico mensual en los últimos 20 años. Ahora, con meses de acumulación inflacionaria y con la proyección de un índice alto para julio tras la crisis del Ministerio de Economía, piden adelantar las escalas. Del 46% acordado, les resta cobrar un 16% en dos tramos (agosto y septiembre), por eso quieren que le adelanten ambos pagos al próximo mes y que se empiece a discutir “cómo se llega a diciembre”, según explicó a Letra P, Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafe provincial. Si no hay respuestas, convocarán a una asamblea provincial del sindicato para definir un plan de lucha. Vale recordar que ya hubo dos tandas de 48 horas de paro antes de cerrar la paritaria vigente.

Hay un factor nuevo en este amanecer conflictivo: Amsafe cambió de autoridades a mediados de junio con el ingreso como secretario general de Nicolás Alonso tras la salida de la histórica Sonia Alesso, también número uno en CTERA. La línea sindical es la misma, aunque se evidenciaba un desgaste de la última gestión. La idea de la nueva conducción es arrancar con los tapones de punta para poder recuperar fuerza de lucha y la reapertura salarial es el foco. “La definición política es un plan de acción”, advierte Juncos.

Por eso, la semana pasada realizaron una presentación formal junto a Sadop con la solicitud de la urgente reapertura de la paritaria docente. “La ministra (de Educación, Adriana Cantero) dice que estamos bien, pero no es así, cuando en estos días se dé a conocer el índice de inflación del mes de junio, ese porcentaje ya lo perdimos”.

La idea de darle changüí a Perotti para que acuse recibo en la semana y media que resta de receso invernal es compartida por el titular de Sadop, Martín Lucero. “Si no se arregla, vamos a ir a un conflicto que va a ser responsabilidad solamente del gobierno de Santa Fe”, sostuvo. La presión por un posible paro, que generalmente se da de 48 horas en dos veces, es una complicación que el gobierno, por ahora, evita analizar. "La provincia va a cumplir con el acuerdo de marzo, que es un buen acuerdo salarial, que prevé para el mes que viene un incremento del 8%, otro en agosto y llegar a septiembre con el 46% y producir la reapertura de paritarias", advierten.