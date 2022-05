Tetaz 2023 para la gobernación: "Lo dirá la gente", no descarta el diputado

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El diputado nacional Martín Tetaz no descartó lanzarse a la carrera por la sucesión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Lo dirá la gente", le dijo a Letra P.

Aunque es legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Tetaz es bonaerense nacido en esta ciudad. Como ha contado Letra P, desde hace un par de meses viene explorando el territorio provincial auspiciado por su jefe político, Martin Lousteau, líder de la corriente interna Evolución, que busca una figura para competir por la provincia en la interna de la UCR.

En la previa de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), el economista aseguró, además, que el partido de la boina "va a seguir siendo parte de Juntos por el Cambio (JxC)", aunque demandó alcanzar un "eje programático" para delinear "la posibilidad de ampliar esa coalición hacia cualquier espacio que coincida con el conjunto de ideas" de la alianza opositora.

“La Convención avanza a confirmar que el radicalismo va a seguir siendo parte de JxC, no hay dudas de eso”, manifestó el legislador por la Capital Federal antes de exigir un “eje programático” para “marcar el rumbo de las posibilidades de cualquier acuerdo de ampliación”. No mencionó a su par de La Libertad Avanza, Javier Milei, una figura con quien los sectores más duros del PRO proponen un acuerdo de cara a las elecciones de 2023 y genera resquemor en algunas figuras del centenario partido. “El eje es programático, no de nombres ni de partidos”, reafirmó en diálogo con Letra P para poner paños fríos a la interna opositora.

Ante las elecciones presidenciales del próximo año, en las cuales JxC buscará volver a la Casa Rosada, Tetaz tampoco se animó a dar nombres de las posibles candidaturas porque, afirmó, “en las PASO la gente elegirá al candidato". “Todavía es muy pronto para definir ese tipo de cosas”, declaró.

No obstante, no descartó anotarse en la carrera por la gobernación. “La gente de mi espacio se entusiasma con que compita, pero eso se verá más adelante”, eludió sin negar.