Primera fractura formal en el FdT: portazo albertista en la Legislatura bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La crisis interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT) mostró este martes su primera fractura formal en la Legislatura de Buenos Aires. La diputada Débora Indarte, referenciada con el albertismo, pegó el portazo a la bancada oficialista y pidió la creación de la bancada/interbloque “Unidad para la Victoria”, mediante un escrito enviado al presidente de la Cámara baja, Federico Otermin, al que Letra P tuvo acceso en exclusiva. La decisión de la legisladora por la Quinta sección electoral tiene como antecedente inmediato la feroz interna librada en Mar del Plata por la jefatura del PJ local, que quedó en manos de la lista apadrinada por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, con Eduardo Coppola a la cabeza.

En la nota que la legisladora envió a la presidencia de la Cámara, manifiesta que, “luego de haber agotado todas las instancias administrativas y de diálogo”, no ha podido cumplir con la “premisa fundamental” por la que fue elegida en 2019, ya que, dice, luego de presentar más de 170 proyectos de ley, en dos periodos legislativos, no ha logrado que ni uno solo sea tratado, hecho por el cual no pudo dar respuesta a una sola demanda en el territorio, ni ha podido “ser nexo para resolver diferentes gestiones locales que son consideradas de urgencia”.

Débora Indarte, legisladora por la Quinta sección.

Indarte considera además que lo antes expuesto “es atribuible a asuntos de índole político/territorial, que obstaculizan de manera permanente el desempeño de mi función”, apuntando a la disputa en el territorio que mantiene su espacio con el liderado por Raverta. Sin embargo, deja una puerta abierta al diálogo: “Entendiendo que son decisiones políticas las que pueden llegar a modificar el escenario anteriormente expuesto, y que en el caso de que con el tiempo se reviertan, estaré dispuesta a la instancia de diálogo como siempre lo he estado”, cierra.

Como contó Letra P, la elección del 28 de marzo por la conducción del PJ en la que se enfrentó un sector referenciado con el presidente Alberto Fernández y otro que responde al titular de La Cámpora y presidente del partido justicialista, Máximo Kirchner, dejó heridas profundas en el peronismo local. Coppola desbancó a Juan Manuel Rapacioli, quien era titular del partido y fue apalancado en la compulsa por el director del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart, esposo de Indarte.

Pero pese a que hubo foto del traspaso de mando e incluso Iriart afirmó que, desde ahora, “mayoría y minoría aportarán lo suyo para el crecimiento del PJ de General Pueyrredón y en favor de Mar del Plata y Batán”, la relación entre los sectores es tensa y muestra una versión aun más violenta del enfrentamiento entre el kirchnerismo duro y el albertismo neonato a nivel nacional. Dirigentes del camporismo acusan al funcionario de Correo Argentino de haber llevado adelante una campaña sucia, que “sobrepasó todos los límites”, y afirman que difícilmente haya vuelta atrás en la relación. Del otro lado, hay enojo con el gobernador, Axel Kicillof, quien -consideran- jugó abiertamente en favor de la lista de Coppola.

La interna por la conducción del PJ fue el detonante, pero la riña es de larga data. En el camporismo marplatense recuerdan que Indarte, que asumió su banca en 2019, pegó el faltazo a la asunción de representantes legislativos en diciembre de 2021, y explica su ausencia en la negativa del peronismo a atender exigencias de la diputada. La misma dirigencia picantea a sus opositores derrotados: “Se perdió la lógica ‘el que gana conduce y el que pierde acompaña’. Ahora es ‘el que pierde arma monobloque’”.