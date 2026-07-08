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OPINIÓN

La Argentina necesita construir una alternativa de centro

El desafío pasa por recuperar el diálogo político, fortalecer la producción y ofrecer respuestas concretas frente a la crisis económica y social.

Letra P | Juan Loupias
Por Juan Loupias - Secretario general de la UCR de la CABA
Opinión: la Argentina necesita construir una alternativa de centro.

Opinión: la Argentina necesita construir una alternativa de centro.

La Argentina atraviesa uno de esos momentos en los que la política tiene la obligación de dejar de lado las discusiones estériles y empezar a ofrecer respuestas concretas. Mientras buena parte del debate público continúa dominado por la confrontación y los agravios, millones de argentinos enfrentan una realidad cada vez más compleja.

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Los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, las cuotas de las prepagas, los colegios, el transporte y el costo de vida en general golpean con fuerza el bolsillo de las familias. Cada mes son más los argentinos que deben endeudarse para comprar alimentos o cubrir gastos básicos. A la vez, el consumo continúa en caída y miles de pequeñas y medianas empresas atraviesan enormes dificultades para sostener su actividad, mantener el empleo o proyectar nuevas inversiones.

Las pymes son el corazón del aparato productivo argentino. Sin ellas no hay crecimiento, desarrollo ni generación de trabajo. Por eso resulta indispensable construir reglas claras, previsibilidad económica y un Estado que acompañe al sector productivo. El equilibrio de las cuentas públicas es importante, pero debe ir acompañado por políticas que promuevan la producción, el empleo y el crecimiento de la economía real.

El aporte de la UCR

Frente a este escenario, la política no puede responder con más enfrentamiento. La Argentina necesita salir definitivamente de la lógica de los extremos. La violencia verbal, la descalificación permanente y la búsqueda constante del conflicto solo profundizan la incertidumbre. La sociedad reclama dirigentes capaces de dialogar, generar consensos y encontrar soluciones, no de alimentar una grieta que hace años frena el desarrollo del país.

La Unión Cívica Radical (UCR) tiene mucho para aportar en ese camino. Nuestros gobernadores e intendentes demuestran todos los días que es posible gestionar con responsabilidad, transparencia, equilibrio fiscal y cercanía con los vecinos. Son administraciones que sostienen la educación, fortalecen la salud, impulsan la obra pública y acompañan al sector productivo aun en contextos económicos muy difíciles. Esa experiencia de gestión constituye uno de los principales activos del radicalismo para construir una alternativa seria para la Argentina.

También quiero destacar el enorme trabajo territorial, político e institucional que viene desarrollando Leonel Chiarella al frente de la UCR Nacional. Su permanente recorrido por las provincias, el fortalecimiento de la vida partidaria y su compromiso con la unidad del radicalismo expresan una forma de construir política basada en el diálogo, la participación y el trabajo colectivo.

PASO para ordenar

La unidad partidaria debe ser una prioridad. Un radicalismo unido será mucho más fuerte para liderar la construcción de un gran frente electoral de centro, amplio, plural y democrático, que convoque a todos aquellos que creen en las instituciones, la producción, la educación, el federalismo y la paz social. Ese espacio debe ordenar democráticamente sus candidaturas mediante las PASO y ofrecer una alternativa seria, racional y con vocación de gobierno.

Los argentinos esperan una política que escuche más de lo que grita, que construya más de lo que divide y que piense en el futuro antes que en la próxima elección. Desde la UCR vamos a seguir trabajando para construir esa alternativa. Porque la Argentina necesita menos violencia y más diálogo; menos extremos y más acuerdos; menos especulación y más soluciones para mejorar la vida de la gente.

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