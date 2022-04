La UCR bonaerense funda la capital nacional boinablanca y exhibe la Gran Grieta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con el antecedente reciente del congreso partidario y el lanzamiento de la Fundación Poder, el radicalismo bonaerense sumará este martes otro mojón en su intenso camino rumbo a 2023: tendrá su cumbre en La Plata, donde confluirán figuras de corte nacional en la sede del Comité Provincia, comandado por Maximiliano Abad. Se trata de los principales rostros que conforman el bloque de poder partidario que promovió al jujeño Gerardo Morales a la presidencia del Comité Nacional y que, con vistas a la cercana convención nacional, mantiene fricciones con Evolución, espacio interno liderado por Martín Lousteau, que no tendrá representantes en el cónclave, al igual que el possismo, sector que lanzó dardos a la conducción partidaria por no cursarle invitación: "Excluyeron al 50 % de los afiliados que participaron de las elecciones internas bonaerenses, y a gran parte del Conurbano", arremetieron.

Están previstas las presencias de los gobernadores Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), junto a referencias legislativas como el senador formoseño Luis Naidenoff, la santafesina Carolina Losada, el jefe del bloque UCR en la Cámara baja nacional, Mario Negri, y el diputado Facundo Manes, quien, como contó este medio, ya puso en marcha su recorrida con traje de presidenciable en diversos puntos del país.

Según detallaron a Letra P voces de la mesa partidaria, se trata de un mitin informal en el que se abordará un temario variopinto, que va desde analizar la situación política e institucional actual y el rol del radicalismo en esta coyuntura, hasta “repensar estrategias” hacia 2023, dentro de las cuales figura como ítem central el rol que la UCR tendrá dentro del frente opositor. En la confección de la estrategia política a seguir, es evidente la centralidad que tendrá la provincia de Buenos Aires en general y el conurbano en particular. “El radicalismo tendrá candidatos en la Nación, la provincia y los municipios”, repiten como un mantra distintas voces dirigenciales consultadas, aunque no dan nombres para competir por la gobernación de Buenos Aires. También recalcan que este encuentro no despejará interrogantes al respecto.

Pero el foco que la conducción boinablanca imprime en el Gran Buenos Aires es puesto en tela de juicio por uno de los sectores que enfrentó al actual oficialismo partidario en la interna de marzo de 2021: el possismo. En un comunicado dado a conocer en las últimas horas y firmado por autoridades partidarias de diversos comités de distritos del conurbano alineados al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, cuestionaron el cónclave: "Quieren apuntalar al radicalismo en el Conurbano, pero no tuvieron en cuenta a quienes ganaron en la Primera y Tercera Sección Electoral en las elecciones internas bonaerenses del año pasado".

Al subrayar que "las proscripciones no reflejan los históricos valores de la UCR", exigieron "buscar consensos a través del diálogo evitando el personalismo".

Por fuera de esas quejas intestinas, además de cranear la ingeniería de la campaña, hay un tema puntual que también tendrá especial abordaje en esta cumbre, considerando que ya se avizora en el horizonte próximo: se trata de la convención nacional de la UCR, prevista para mayo. Diversas fuentes consultadas ratificaron que el Comité Provincia de Buenos Aires impulsará a Gastón Manes (hermano y armador político del neurólogo) para la presidencia de la convención, el órgano partidario más importante, ya que allí se define el esquema de alianzas y el rumbo electoral del partido centenario.

La provincia de Buenos Aires tiene 73 convencionales, que representan más del 20% de la totalidad del cuerpo. Sin embargo, no preside la convención “desde la época de Raúl Alfonsín”, resaltan fuentes de la conducción radical. En esto posan la lupa quienes promueven que las riendas convencionales queden para un representante de esta jurisdicción. “El radicalismo bonaerense se ha puesto de pie y esto también ha contagiado a los demás distritos, con lo cual estoy seguro de que la provincia va a ser parte de la conducción de la convención”, dijo Gastón Manes a Letra P.

El oficialismo partidario bonaerense considera que está “todo encaminado” para que el hermano del neurólogo conduzca la convención. Y esperan que la plana mayor de la UCR haga un gesto en esa línea este martes, en la cumbre en la que no se prevé presencia de referentes de Evolución, espacio que para encabezar la convención promueve al presidente del Instituto Lebensohn y jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, Hernán Rossi.

Fuentes del sector que lidera Lousteau dijeron a Letra P que “no fueron cursadas” a ellos las invitaciones al mitin radical de este martes. Fuera del tono irónico, cuestionan lo que definen como una decisión de “segregar” a este espacio desde la conducción partidaria “como forma de castigar las rebeldías”.

Así, sostienen la posición de tener candidato propio a la convención, con la impronta de negociar una integración, tal como se dio en la rosca de fin de año pasado por la conducción del Comité Nacional, donde se llegó a un acuerdo de última hora. Pero aquella fumata roja no logró cicatrizar todas las heridas internas, ya que persisten escindidos los bloques radicales en Diputados y, en terreno bonaerense, Evolución ya puso en cancha a Martín Tetaz, al tiempo que Lousteau auguró que su espacio tendrá en la provincia “candidatos de la puta madre”, desafiando al oficialismo partidario: “Si este partido no se anima a ser gobierno en la provincia de Buenos Aires, mejor que se dedique a otra cosa”, espetó semanas atrás en el plenario del espacio.

“No pueden pedirnos que no tengamos candidatos propios”, remarcaron sobre la convención. En el ala oficialista recogen el guante: “Ganará quien tenga los votos”.