Todos unidos por el impuesto a la fuga en el Congreso

El proyecto del oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un impuesto sobre los bienes “que fueron fugados y no están declarados en el fisco” será tratado en tres comisiones del Senado a partir de la semana próxima. El tratamiento de la iniciativa representará una nueva prueba política para el bloque del Frente de Todos, que este miércoles pudo destrabar una intrincada negociación con Alberto Weretilneck para llevar al recinto un dictamen de mayoría para reformar el Consejo de la Magistratura. Mientras se desmaleza ese camino, la bancada que conduce José Mayans buscará acelerar la constitución de la comisión de Legislación General. A los fines del proyecto que impulsa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es la única que falta armar porque las comisiones de Presupuesto y Finanzas ya fueron puestas en funcionamiento para tratar el pacto con el FMI.

La idea, como contó este portal, forma parte de un acuerdo entre CFK y el presidente Alberto Fernández. Fue previo al estallido de las diferencias que tuvieron ambos por la negociación con el Fondo. El texto funcionará como una prenda de unidad para el FdT. En el entorno de Mayans aseguran que contará con el respaldo unánime de sus 35 voluntades. Esa definición es el motor de los tiempos que manejan para avanzar con el texto que crea el "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI". Si prosperara, podría reunir 70.000 millones de dolares por única vez, según el cálculo optimista del cristinismo. En ese contexto, es inminente la definición de la composición y las autoridades de Legislación General. Facilitará el plenario de las tres comisiones. Lo planean para el martes próximo, antes de la sesión para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura.

Los primeros aprestos para debatir el proyecto alimentaron las especulaciones sobre su derrotero. En la Cámara alta creen que el texto tendrá una suerte esquiva al otro lado de Pasos Perdidos. Ante las consultas de este portal, en el bloque del FdT de Diputados vaticinan un respaldo unánime a partir de las señales que se gestan en el Senado.

"La orientación del proyecto es absolutamente correcta. Acá hay gente que sacó dolares del sistema formal, lo puso en otro lado y lo puso en el exterior. Esto es un proceso virtuoso que busca que paguen y un eje interesante, porque habrá que preguntarse sobre aquellos que digan que no a este proyecto. ¿A quiénes representan?", se preguntó este miércoles Germán Martínez, titular del bloque del FdT en Diputados. El legislador explicó que el respaldo que obtenga el proyecto depende mucho del avance que tenga en el Senado. En declaraciones a la FM 98.9 de la Ciudad de Rosario dijo que ese espejo "no solo aplica con esto, sino con el Consejo de la Magistratura". Por ahora, no mencionó las dificultades que tendrá el texto en ese recinto. JxC se opondrá en forma terminante y buscará explotar las debilidades de un oficialismo, que acusará a la alianza opositora de proteger a los fugadores.

En el trámite del Senado también interviene la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, que hasta diciembre estuvo encabezada por Mayans. La vicepresidencia estaba en manos del diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman. Hasta ahora, no hubo precisiones sobre su nueva constitución y quiénes serán sus autoridades. Sin embargo, sólo es necesario darle giro a título informativo y su intervención no es vinculante. El año pasado, esa bicameral fue el escenario de las principales diferencias sobre la forma de perseguir e investigar la fuga de capitales durante la administración de Mauricio Macri. Indagaron los movimientos realizados antes y después del pedido de auxilio que hizo al FMI. Esa investigación parlamentaria corre el riesgo de quedar abstracta ante la firma de la renegociación actual. El Presidente se encargó de remarcar, en el último discurso que ofreció ante la última Asamblea Legislativa, que el nuevo pacto no extinguía la acción penal, pero el expediente que se inició el año pasado no tuvo avances.

El proyecto llevó inicialmente la firma de un reducido grupo de senadores y senadoras. Entre ellos estaban Mayans, Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio. Al cierre de esta nota sumó la rúbrica de otros 22 miembros. Es otra señal de la unidad que buscará exhibir el oficialismo para avanzar con el plenario de comisiones. Al gravar a los bienes fugados, el texto también busca superar las diferencias que el año pasado surcaron a la Bicameral de Deuda Externa.

Los gestos de apoyo de la Casa Rosada, pronunciados por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, fueron previos a la firma unánime del bloque todista en el Senado. Ambas señales anticipan que el debate reeditará la máxima polarización en el plenario de comisiones con el interbloque de JxC. El conglomerado que preside el radical Alfredo Cornejo se negará a apoyarlo. Esa decisión unificó a todos los socios del interbloque, que no respaldarán la iniciativa. También podrían contar con Alejandra Vigo, del monobloque Córdoba Federal. En ese espacio explicaron a Letra P que por ahora "no hay postura de ese tema porque el texto fue presentado en la prensa primero". El gesto no cayó bien, pero el espacio que responde al gobernador Juan Schiaretti ya definió su negativa a crear impuestos o blanqueos. Este miércoles, los diputados que integran el espacio presentaron un proyecto para reducir las retenciones a cero en un plazo de seis años con una imputación progresiva a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Sin Vigo y con JxC en contra, el FdT deberá cerrar filas con los aliados que le permiten llegar al cuórum. Los dos respaldos claves siguen siendo la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Weretilneck, que este miércoles cerró un acuerdo con el FdT para cambiar el dictamen del Ejecutivo con una serie de puntos que federalizan su funcionamiento. Ese pacto allanó la sesión que se concretará el próximo miércoles. En el despacho del exgobernador patagónico confiaron a Letra P que todavía no hay una posición adoptada. El canal de negociación con el oficialismo sigue firme.

La creación del Fondo para pagarle al FMI "busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no estén declarados ante el Fisco realicen un aporte especial de emergencia". Será del 20% del total si el evasor o la evasora declara voluntariamente sus tenencias, pero crece al 35% si esa decisión se produce seis meses después de que rija la ley. Si es eludida quedarán en pie las penas de prisión que prevé la legislación vigente.

El respaldo total del bloque oficialista en el Senado se concretó este miércoles y cerró el capítulo de las pocas firmas iniciales, que alimentaron especulaciones sobre una nueva división interna tras la votación del pacto con el FMI. La nota que le enviaron a la titular del Senado lleva las firmas de Claudia Ledesma Abdala, Silvia Sapag, Silvina García Larraburu, Adolfo Rodriguez Saa, Lucia Corpacci, Marcelo Lewandoski, Andrada Guillermo, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rhodas, Cristina López, Sergio Leavy, Ricardo Guerra, Mariano Recalde, Nora Giménez, Carlos Alberto Linares, Ana María Ianni, María Teresa González, Sandra Mendoza, María Eugenia Catalfamo, José Rubén Uñac, Pablo Yedlin y Daniel Bensusán.