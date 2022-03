El FdT busca recaudar U$S 70.000 millones con el impuesto a los bienes fugados

Tras la presentación de un proyecto para gravar los bienes sin declarar en el exterior, la senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio señaló que se podrían "recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares" y explicó que para lograr la aplicación del impuesto se ampliaría la lista de áreas que podrían levantar el secreto fiscal.

Tal como lo contó Letra P, el proyecto fue conversado entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner, y cuenta con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán. El acuerdo entre el mandatario y la vicepresidenta se produjo antes de que la comunicación entre ambos se cortara por las diferencias internas del FdT.

La iniciativa busca ampliar las facultades del Banco Central y además habilitaría a que los fiscales tuvieran la posibilidad de solicitar que se levante el secreto bancario para poder determinar quiénes fugaron divisas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sobre el proyecto, la senadora oficialista explicó que servirá para "detectar quienes fueron los que hicieron este primer movimiento de salida de divisas" y, de esta manera, se podrá hacer "una requisa judicial".

"Vamos por los grandes, por los peces gordos", lanzó la legisladora kirchnerista, que afirmó que "los que evadieron son delincuentes". Y agregó: "Se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país. Con este proyecto se pueden recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares".

Al justificar el proyecto de ley, Di Tullio señaló: "Lo que hicimos fue escuchar lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino, que no quiere pagar esta estafa, esa deuda que le dio (el ex presidente) Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional; no queremos que lo pague el pueblo trabajador, que lo paguen los fugadores, los que cometen delitos económicos y lavan dinero".

En la misma línea, el senador oficialista por Río Negro Martín Doñate explicó que el objetivo del proyecto es "recuperar sumas evadidas por parte de quienes se beneficiaron con la fuga de capitales practicada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri".

"El 100 por ciento se fugó y se fue, no quedó en la Argentina. No queremos que el pueblo pague esta deuda criminal que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Deben hacerse cargo quienes hacen de la evasión una forma de vivir", agregó, en declaraciones radiales.