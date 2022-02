Radical M sin fronteras: el mediático que testea Lousteau en tierra bonaerense

La flaca oferta radical en materia de figuras competitivas para la compulsa en Buenos Aires de 2023 es una de las razones que impulsa a Evolución, sector boinablanca liderado por Martín Lousteau, a testear en cancha bonaerense al economista mediático devenido en diputado nacional por la Ciudad Martín Tetaz. Autodefinido platense a pesar de su presente porteño, las fronteras jurisdiccionales se diluyen para Tetaz, que cerrará con su tocayo el plenario bonaerense de Evolución previsto para el sábado 26 próximo en La Plata. Será una primera actividad de varias que podrían poblar la agenda bonaerense del excolumnista de Jorge Lanata y Luis Majul que supo ser férreo defensor de políticas macristas como los créditos UVA o el acuerdo con los fondos buitre.

Con el cronograma de desembarcos aún por resolver -considerando que el economista no estaría en el país durante los primeros días de marzo-, sí está decidido que “empiece a caminar la provincia”, según voces del espacio abordadas por Letra P. Las recorridas iniciales serán por distritos del Gran Buenos Aires. El acento en esa zona responde a la ecuación electoral que reza que no hay Nación sin provincia de Buenos Aires, y no hay provincia sin conurbano. Evolución busca posicionarse como una línea radical con estructura nacional y esa construcción en la madre de todas las batallas es central.

El diagnóstico de situación trazado en la mesa chica del espacio focalizó en el hecho de que en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires “faltan caras conocidas”, a la vez que tampoco existen intendentes con cierto nivel de reconocimiento por fuera de las fronteras de sus municipios, a excepción del exsocio de la interna Gustavo Posse.

Con el último jugador bonaerense de la UCR Facundo Manes concentrando sus apetencias políticas en el plano nacional, la vacancia de figuras radicales de peso para la disputa del sillón que hoy ocupa Axel Kicillof es vista como una oportunidad para filtrar una carta propia que también sirva para apuntalar las apuestas distritales.

Pisando con cuidado en medio de una tensa convivencia interna entre las múltiples ramas del árbol radical -y con la reunificación del bloque sin resolver-, en Evolución aseguran que el posicionamiento del diputado porteño hincha de Gimnasia pretende aportar al crecimiento del radicalismo bonaerense en general y, admiten, un apuntalamiento sectorial en particular: “Le suma al radicalismo tener un par de figuras convocantes caminando la provincia”, asegura una fuente del espacio. Pero, ¿es una excursión para afianzar estructuras o una apuesta concreta a la gobernación?

“Especulaciones hay miles, pero no es un pre-lanzamiento; es una decisión a seguir convocando en Evolución y hacer crecer al radicalismo”, consignó otra voz del armado bonaerense que, de todas formas, no descarta un posicionamiento del economista a 2023 si su imagen tiene fuerte receptividad en el territorio. Pero hay referencias distritales que van al grano y aseguran que el plan es instalarlo a Tetaz para la gobernación. Como fuere, la hoja de ruta de este año contemplaría las ocho secciones electorales, algo sobre lo que aceleraría luego del plenario nacional de Evolución, pautado para el 12 de mayo.

En el armado de Lousteau destacan la construcción provincial iniciada en medio de la pandemia y que ya cuenta con figuras posicionadas en el plano legislativo y en varias comunas. Pero consideran que, para anabolizar el armado en los distintos distritos, es necesario el empuje de caras conocidas.

Docente universitario, jugador de póker retirado y otrora columnista económico mainstream, en su faceta de “divulgador y speaker”, el reciente compañero de lista de Vidal en la Ciudad supo transitar la autopista Buenos Aires-La Plata para realizar conferencias bajo el paraguas de la gestión bonaerense vidalista, tal como sucedió a mediados de 2019, cuando realizó una “charla motivacional” para cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Afiliado radical desde los 18 años, Tetaz militó en Franja Morada en tiempos universitarios. Su decisión de incursionar activamente en la última elección fue de la mano de Lousteau, a quien considera como parte de la “renovación del radicalismo”. Días atrás, aseguró a Letra P que el partido “no está discutiendo una propuesta económica alternativa para 2023” ni “qué hacer cuando asumamos en 2023”, por lo que sostuvo: “Si mañana tuviéramos que asumir, el partido no está preparado para gobernar”.

De los “seis presidenciables” que identifica en Juntos, detecta a dos radicales (excluyendo a Gerardo Morales): su referente político Lousteau y Facundo Manes, por quien ya estuvo pisando suelo bonaerense en la carrera hacia las PASO de 2021, a pesar de integrar en la Ciudad la lista bendecida por Horacio Rodríguez Larreta.

Manes también le devolvió gentilezas: “Martín representa lo mismo que yo, ‘dar un paso’. Es alguien que estaba con el confort de su profesión y que se compromete con este momento, que tal vez sea el de mayor crisis de la historia argentina. Y también tiene una posición como la que planteo yo, con una dinámica diferente a la prevalencia sólo del PRO”, sostuvo el neurólogo a Letra P en ocasión de la recorrida que realizó el año pasado en La Plata junto a Tetaz. Actualmente, ambos integran bloques y líneas internas distintas dentro del planeta radical. Es así que, quizás, esta irrupción del economista genere algunos ruidos en dirigentes del radicalismo bonaerense que reservan apetencias provinciales al calor de la proyección nacional de Manes.