La rabia va a la playa: Milei lleva la leonera a la costa atlántica

Javier Milei arrancará 2023 presentando a quien será su candidato a gobernador en una provincia patagónica. No dicen en cuál, pero ya tiene anotados en Chubut (César Treffinger), Río Negro (Ariel Rivero) y Neuquén (Carlos Eguía), así que no quedan demasiadas opciones para especular. Lo cierto es que de abajo hacia arriba, en términos geográficos, el presidenciable libertario prepara una campaña para visitar durante el calendario electoral todas las jurisdicciones del país. Como se suele decir que Dios está en todas parte, pero atiende en Capital, la magistratura argentina en enero se define en la Costa: el diputado ya agendó tres recorridas por localidades balnearias de la provincia de Buenos Aires.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Mar del Plata, Pinamar y Cariló son, en principio, las ciudades agendadas en el calendario libertario para "la segunda quincena de enero", deslizan en su entorno. Como viene haciendo hasta ahora en los distritos del conurbano, la idea es apostar al efecto sorpresa y no adelantar qué día estará en cada lugar. En su comando electoral, a contramano de algunas versiones, descartan que los primeros 15 días del año el economista los pase en una gira española, invitado por la fuerza de ultraderecha VOX. Tampoco sería algo llamativo: en octubre estuvo en Madrid para el evento Viva22. "Esto no es para tibios. Acá no valen las soluciones intermedias porque son funcionales a más socialismo, al comunismo", lanzó desde aquel escenario.

La razón para rechazar el convite no sería política, sino más bien operativa: pasar dos semanas en otro país en el arranque del año electoral. Igual, al cierre de esta nota al menos, para esas fechas Milei tampoco revela más citas de campaña.

También podés leer Discursos de odio: cifras que alarman y el fantasma de un golpe

Con ocho distritos visitados en 2022, sin contar la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el objetivo libertario es que Milei complete todos los casilleros provinciales. Si bien llegará acompañado por su hermana y mano derecha, Karina Milei, y su armador Carlos Kikuchi, se mostrará también con referentes territoriales. En gran parte del país ya tiene nombres. En Tucumán está Ricardo Bussi, apuntado para la gobernación, y Ramiro Marra en suelo porteño, que evita hablar de candidaturas mientras está terminando un libro sobre el liberalismo para publicar en el año electoral. Sin embargo, Milei tiene un déficit en la principal jurisdicción en términos electorales. No usará, aducen cerca suyo, sus visitas veraniegas bonaerenses para instalar a ningún aspirante a la gobernación de Buenos Aires, un territorio complicado para su armado, más aún desde su enfrentamiento con José Luis Espert.

El conurbano fue el lugar donde Milei mostró la hilacha, con el fallido acto de junio en El Porvenir, en Lanús. Fue a partir de ese momento que, con errores no forzados, la campaña libertaria dejó de estar en la marquesina, dando paso a pujas internas entre el entorno del economista y Carlos Malslatón. Sin embargo, en el cierre del año, las encuestas vuelven a preocupar al peronismo y a Juntos por el Cambio, con La Libertad Avanza como firme candidato a ser el tercero en discordia. Hay distritos bonaerenses, alertó un dirigente del PJ hábil lector de los sondeos, que muestran a Milei por encima de los 20 puntos.